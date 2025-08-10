L’ASSE affrontait Laval ce samedi à 20h, lors de la première journée de Ligue 2 BKT. Les Verts ont concédé le nul (3-3), dans les derniers instants de la partie. Retrouvez ci-dessous la réaction d'Aïmen Moueffek en zone mixte.

Auteur d'une préparation mitigée, Aïmen Moueffek a réalisé hier une prestation très intéressante. Actif dans l'entrejeu, ses dépassements de fonction ont permis aux Verts de se créer des situations. Le milieu de terrain marocain a d'ailleurs été à l'origine du premier but, puis passeur décisif sur le second. Cela n'a toutefois pas suffit à l'ASSE pour l'emporter.

Moueffek : « De bonne augure pour la suite »

Aïmen Moueffek s'est exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire, à l'issue de la rencontre : « Mon ressenti ? Un peu de déception, on avait le match en mains, je pense qu’on aurait pu ressortir avec les trois points. On sait que la Ligue 2 c’est un championnat compliqué, que tout peut se jouer dans les dernières minutes. Voilà, je pense que l’équipe a appris ce soir et il faut en retenir des leçons pour les matchs à venir. (…) Je ne sais pas si c’est du relâchement. On sait qu’en Ligue 2 les équipes ne lâchent rien jusqu’à la dernière minute. Beaucoup de joueurs ici n’ont pas connu la Ligue 2, c’est un bon apprentissage pour eux. (…)

Les supporters ? Bien sûr, ils sont toujours fidèles au club, à l’institution. On les remercie. On aurait voulu leur donner la victoire et les 3 points. On espère les revoir au match suivant avec les 3 points. (…) C’est un point de gagné, le plus important c’est de retenir les leçons. La saison est longue, il y a beaucoup de matchs. On a confiance et ça va le faire. (…) On a la chance d’avoir un grand collectif avec beaucoup de bons joueurs. On arrive à s’adapter, tout le monde a fait le job aujourd’hui, malheureusement on n’a pas réussi à gagner. C’est de bonne augure pour la suite. »