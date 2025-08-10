Avant le coup d’envoi à Laval, Eirik Horneland s’est confié sur beIN Sports. Pression du favori, mercato “par étapes”, cas Stassin et Davitashvili, renforcement du staff… Le coach des Verts évoque l'actualité de l'ASSE.

Le Norvégien ne fuit pas le statut que beaucoup attribuent à l’ASSE cette saison : “On est toujours sous pression au foot, mais il faut l’apprécier. Au début, c’était une saison difficile l’année dernière. Et maintenant, si on est les favoris, il faut jouer comme les favoris. On ne devient pas les favoris comme ça. Il faut des performances pour le montrer.”

Horneland sait que les supporters attendent des résultats immédiats après une relégation douloureuse et un mercato dispendieux. Laval était déjà vu comme un test pour jauger la capacité des Verts à assumer leur rôle de candidat numéro un à la montée.

Stassin et Davitashvili, des pièces maîtresses

Au cœur des attentes offensives, deux noms ressortent : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Mais tous deux reviennent de pépins physiques et ne sont pas encore à 100 %. Horneland insiste : “Davitashvili et Stassin sont des joueurs absolument top. Ce sont des joueurs qui ont des ambitions. Ils doivent montrer tout ce qu’ils peuvent faire pour Saint-Étienne, pour qu’ils aient un futur excellent. J’espère qu’on va pouvoir les utiliser sur le terrain. On a besoin d’eux.”

Hier, Zuriko Davitashvili est réapparu sous le maillot Vert. Le retour en forme du buteur belge et du meneur géorgien pourrait être un tournant dans la saison stéphanoise... s'ils restent !

Mercato : “On y arrive petit à petit”

Interrogé sur sa satisfaction à propos des mouvements estivaux, Horneland adopte un ton prudent : “Je pense qu’on y arrive petit à petit, étape par étape. On est content de ce qui se passe. Maintenant, il y a eu quelques joueurs qui ont été blessés. On a une bonne équipe, mais on n’a pas tout le monde qui est prêt. On est dans la bonne direction avec l’équipe en tout cas.”

Si le discours est positif, il ne masque pas la réalité : le coach n’a pas encore pu aligner son onze-type depuis le début de la préparation.

Un staff renforcé et pensé pour la performance

Les dirigeants ont aussi agi dans l’ombre pour étoffer l’encadrement technique, avec notamment des arrivées en provenance d’Angleterre. Était-ce une demande du coach ? La réponse est nuancée : “Le club veut construire avec tout le staff, on s’organise avec beaucoup d’efforts, des professionnels qui sont au top et on doit réussir à construire.”

Horneland valide la stratégie. Une ligne de communication qui confirme l’organisation actuelle à l’ASSE : les décisions sportives sont pilotées par la direction.

La pression est sur les épaules d'Horneland...

Entre la nécessité de justifier son statut, l’intégration des recrues blessées, et un staff renouvelé, Horneland sait qu’il n’aura pas droit à un long temps d’adaptation. Comme il le résume lui-même, “il faut des performances pour montrer que l’on mérite d’être favoris”. Le rendez-vous à Laval était déjà un premier révélateur. Le nul des Stéphanois ressemble à un service minimum dans un contexte de mercato en cours et de reprise. La prochaine rencontre face à Rodez devra absolument valider ce point obtenu à l'extérieur.