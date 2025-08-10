L’ASSE affrontait Laval ce samedi à 20h, lors de la première journée de Ligue 2 BKT. Les Verts ont concédé le nul (3-3), dans les derniers instants de la partie. Retrouvez ci-dessous la réaction d'Irvin Cardona en zone mixte.

Comme cela a souvent été le cas la saison dernière, c'est défensivement que l'ASSE a rencontré des problèmes. Les offensifs, eux, avaient fait le travail. Comme ses compères en attaque Augustine Boakye et Ben Old, Irvin Cardona y est allé de son but hier soir. D'une frappe bien placée, sous la transversale de Samassa, l'ancien brestois a permis aux Verts d'inscrire leur premier but de la saison. Le premier, on l'espère, d'une longue série.

Cardona : « Continuer à travailler, avoir plus de rigueur »

L'attaquant stéphanois s'est d'ailleurs exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Mon but ? Aïmen (Moueffek) est sur le côté gauche, il fait un centre. Elle est déviée mais elle me revient quasi dans les pieds. Je la lève sous la barre car leur défenseur anticipe, mais je la mets dedans. J’ai pas eu grand chose à faire car elle me revient dessus. Il fallait la placer comme il faut. (…) La Ligue 2 ? On connaît déjà, la plupart des joueurs étaient là quand on a fait notre saison en Ligue 2. On connaît un peu les équipes contre qui on joue, on connaît leurs idées de jeu. C’est un plus. (…) On a fait beaucoup de bonnes choses malgré le résultat. Mais si on veut prétendre à remonter en Ligue 1, il faudra faire mieux.

(…) Il y a des joueurs qui sont arrivés depuis peu de temps. Il faut aussi leur laisser le temps de prendre du rythme, leur laisser le temps de prendre le wagon. (…) On prend un penalty, un coup de pied arrêté aussi. C’est des choses qu’on sait. Ça peut être dangereux. Il va falloir continuer à travailler, avoir plus de rigueur. (…) Les supporters ? C’est pas forcément une surprise. On savait qu’ils seraient là nombreux. Ils n’ont jamais lâché même la saison dernière. Personnellement, je m’attendais à voir autant de monde. On aura besoin d’eux, c’est bénéfique pour les joueurs. (…)

Gadegbeku ? Il a fait un bon match dans l’ensemble, il a des pertes de balle qu’il peut gommer (rires). Mais on a tous perdu des ballons aujourd’hui, moi le premier. Dans l’ensemble il a fait un bon match, j’espère qu’il va continuer comme ça. »