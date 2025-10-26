Sale soirée pour l'ASSE. Une semaine après la déroute à domicile, les Stéphanois ont encore sombré. Cette fois face à Annecy, et en encaissant plus de buts (4-0). Le coach de l'ASSE Eirik Horneland s'est exprimé en conférence presse à l'issue de la rencontre.

La traversée vient tout juste de commencer, que le coach de l'ASSE semblait déjà au fond du trou, ce samedi. Il faut dire que les Stéphanois ont subi leur troisième défaite en quatre rencontres. Et avec la "manière"...

"Rien n’est allé dès le départ"

Dès l'entame de la rencontre, tout annonçait une soirée difficile pour les Verts. "C’est dur à expliquer. Rien n’est allé dès le départ. Je n’ai pas vu une équipe prête pour jouer ce match", a analysé l'entraineur de l'ASSE. "On prend ce carton rouge assez tôt, mais selon moi, c'est plus profond que ce carton rouge."

"C’est la façon dont on a abordé ce match qui est insuffisante. Si on prend du recul, on a attaqué la saison de manière correcte. Mais depuis quelques matchs, on a perdu le fil et on s’est mis sous pression. On a manqué d’énergie, d’engagement. Plusieurs équipes nous ont dépassées sur cet aspect. On prend des buts incroyables, c’est un gros sujet à régler."

Horneland, principal fautif du côté de l'ASSE ?

Pointé du doigt depuis plusieurs semaines pour son dogmatisme, l'entraineur norvégien s'est lui-même épinglé en conférence de presse.

"Je ressens de la douleur, de la honte et de la responsabilité que j’ai pour cette faible prestation et cette série de mauvais résultats qui ne me plaît pas. C’est douloureux, a confié de coach Stéphanois. (...) C’est ma responsabilité. (...) C’est important pour moi de dire que c’est mon travail de parvenir à rétablir tous ces aspects. Je ne pointe personne du doigt, c’est à moi de régler ces problèmes."

Source : Le Dauphiné Libéré