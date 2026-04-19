L’ASSE se déplaçait en Corse ce samedi soir pour affronter le SC Bastia. Voici les tops et les flops de la rencontre, conclue par une défaite 2-0.

Au terme d’une rencontre frustrante et malheureuse, les Stéphanois se sont inclinés sur la pelouse de la lanterne rouge bastiaise (2-0). Un match qui avait très mal commencé. Après seulement 40 secondes de jeu, les Verts étaient déjà menés 1-0 sur la première frappe bastiaise. Une tentative spontanée signée Zaouai, à 25 mètres, venue se loger dans la lucarne d’un Larsonneur très avancé, face à un bloc stéphanois encore absent.

Une défaite qui met un coup d’arrêt à la série enclenchée depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Pour autant, ce revers fait écho aux récentes performances des Verts à l’extérieur. Un nul miraculeux arraché à Nancy dans les dernières secondes, puis un match sans relief (0-0) à Grenoble. Cette fois-ci, les Stéphanois n’ont pas échappé à la sanction, s’inclinant logiquement face à des Bastiais jouant leur dernière carte pour un maintien miraculeux. Retour sur les tops et les flops de la rencontre.

Le Top

Deuxièmes à trois journées de la fin du championnat de Ligue 2, les Verts comptent désormais 57 points, à quatre longueurs de l’ESTAC (61 points), qui se déplacera à Geoffroy-Guichard le week-end prochain. Ce non-match ne remet pas en cause le destin des Stéphanois, qui reste entre les mains des hommes de Philippe Montanier.

La pression sera forte, mais les Verts devront disputer trois véritables finales pour conserver leur deuxième place et arracher une montée directe dans l’élite. Le Mans, en embuscade, compte également 57 points, mais avec une différence de buts défavorable (+17 contre +20 pour Saint-Étienne).

Les Flops de l'ASSE

De retour dans les cages depuis deux rencontres, Larsonneur (ASSE), ne s’est pas vraiment illustré sur la pelouse d’Armand-Cesari. Le portier n’est pas exempt de tout reproche sur les deux buts encaissés, intervenus sur les deux premières frappes cadrées bastiaises. Avec 0,82 but attendu concédé, il a sous-performé ce soir.

Sorti à la 50e minute, Irvin Cardona a probablement été le joueur le plus en difficulté. Fautif sur le ballon perdu amenant l’ouverture du score après 40 secondes. L’international maltais n’a jamais su élever son niveau technique. Avec seulement 56 % de passes réussies, il signe une prestation à oublier. Remplacé par Joshua Duffus, pas forcément beaucoup plus inspiré, l’attaquant jamaïcain s’est toutefois montré un peu plus dangereux, avec deux occasions, dont une frappe passée tout près de la lucarne d’Olmeta.

Enfin, Philippe Montanier figure également parmi les flops du week-end. Certains choix interrogent, notamment la titularisation d’Aïmen Moueffek en numéro 10 au détriment d’Augustine Boakye. Malmené en première période, le coach n’a pas procédé à de changements à la mi-temps, et les entrants n’ont pas su inverser la tendance.

Résultat, les Verts ont encaissé un but dans chaque période ont peiné à accélérer le jeu et à se révolter. Ils ont même frôlé la correctionnelle. Une défaite qui fait tache face à la lanterne rouge, contre qui les Stéphanois ne prennent qu’un point sur six cette saison. Elle prive surtout le club de s’offrir une “finale” le week-end prochain dans un Chaudron qui s’annonçait déjà plein pour un match crucial dans la course au titre.

Pour autant, les Verts gardent leur destin entre leurs mains. Avec l’idée que le dernier joker de la saison a été grillé, ils concèdent ce soir leur huitième défaite de la saison.