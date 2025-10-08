Co-leaders du championnat avec Troyes, les Verts d’Eirik Horneland confirment, chiffres à l’appui, qu’ils forment aujourd’hui un collectif complet en Ligue 2. Entre maîtrise technique, solidité défensive et efficacité offensive, l'ASSE s’impose comme la référence du championnat.

Après neuf journées, l’ASSE partage la tête du classement avec l’ESTAC (20 points chacun). Mais au-delà du score, les statistiques traduisent une nette domination collective.

L'ASSE, leader du jeu et de la possession

Les Verts sont premiers à la possession avec 63,4 %, loin devant la concurrence. Ce chiffre illustre le style prôné par Eirik Horneland : un jeu construit, basé sur la maîtrise du ballon et la patience dans les circuits de passes courtes.

L’écart est même impressionnant dans le domaine des transmissions : 558 passes réussies par match, contre seulement 430 pour Dunkerque, deuxième. Une différence qui en dit long sur la qualité technique, la confiance collective du groupe et les consignes du coach Horneland.

Autre indicateur fort : l’ASSE est première aux ballons touchés dans la surface adverse (237), signe d’une équipe qui avance ensemble, contrôle le jeu et se crée des situations constantes.

Efficacité offensive et rigueur défensive

Avec 2,1 buts par match, Saint-Étienne possède la meilleure attaque du championnat, à égalité avec Troyes. Le réalisme stéphanois repose sur des fondations solides : un total de 15,1 xG (expected goals), meilleur total de Ligue 2.

Les Verts se montrent également redoutables dans la zone de vérité, avec 5,2 tirs cadrés par rencontre (3e derrière Troyes et Pau) et 50 corners obtenus (3e).

Défensivement, les chiffres confirment la solidité du bloc : 1,1 but concédé par match (4e meilleure défense) et 4 clean sheets, un résultat partagé avec Troyes. L’ASSE n’a concédé que 8,6 xG (3e total le plus bas du championnat).

Seule ombre au tableau : deux penalties concédés, le 2e total le plus élevé du championnat — un point à corriger pour éviter de gâcher cette belle efficacité collective.

Une identité claire : le jeu court avant tout

L’ASSE se distingue aussi par son style unique. Avec seulement 19,3 passes longues par match (18e de Ligue 2), les Verts privilégient la construction courte et les combinaisons.

Cette approche s’accompagne d’une faiblesse assumée sur les ailes : 17e équipe sur les centres réussis (2,7 par match), Saint-Étienne cherche davantage à perforer par l’intérieur qu’à multiplier les débordements.

Sur le plan de l’engagement, le collectif reste mesuré : 12,6 fautes par match (5e) et 17 cartons jaunes (7e), preuve d’une agressivité raisonnable.

Un collectif mature et dominant pour l'ASSE

Entre possession, précision technique, efficacité offensive et rigueur défensive, les Verts affichent le profil d’un favori pour la montée.

Le modèle Horneland repose sur un collectif discipliné, capable d’imposer son rythme à n’importe quel adversaire.

Avec un tel niveau de maîtrise, une attaque performante et une défense stable, l’ASSE domine les débats et devront poursuivre sur la durée pour retrouver la L1.

