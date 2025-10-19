L'ASSE affronte Le Mans ce samedi à 20h à Geoffroy Guichard pour le compte de la 10e journée de ligue 2. Les Verts devaient s’imposer pour recoller les Troyens, solide leader. Mais les Stéphanois se sont inclinés 2-3. Le deuxième revers consécutif à domicile. Voici les tops et flops de la rencontre.

Place aux championnats. Deux semaines après le dernier succès à Montpellier, les hommes d’Horneland sont à la lutte pour être en tête de la Ligue 2 avec Troyes. Les Verts doivent s’imposer ce samedi soir et ils commencent fort avec une première grosse opportunité de Davitashvili après une minute de jeu mais la défense du Mans est vigilante.

L’ASSE punit

À la 19ᵉ minute, le promu se montre menaçant à son tour. Lucas Calodat frappe du gauche mais Larsonneur est vigilant. Mais deux minutes plus tard, le match bascule. Sur une touche rapidement jouée, Le Mans surprend la défense de l’ASSE, innatentive.

João Ferreira est pris de vitesse, et Dame Gueye centre pour Antoine Rabillard qui place une tête imparable. 0-1 pour Le Mans. À la 28ᵉ minute, Igor Miladinovic obtient un coup franc. Florian Tardieu est à la baguette et place le ballon en pleine lucarne gauche de Nicolas Kocik, impuissant. 1-1. C’est le score à la pause.

Une seconde catastrophique

Dès le retour des vestiaires, l’ASSE accélère. À la 48ᵉ minute, Igor Miladinovic trouve le poteau. Et sept minutes plus tard, Le Mans réagit et reprend l’avantage grâce à Dame Gueye sur penalty.

Les hommes de la Sarthe accentuent ensuite le score. À la 68ᵉ minute, sur une magnifique ouverture côté gauche, Lucas Calodat adresse un centre millimétré pour William Harhouz . 1-3. Les Verts n’abandonnent pas. À la 80ᵉ minute, Stassin obtient un penalty après une faute dans la surface. Florian Tardieu s’offre un doublé. Mais le score ne bougera plus. Défaite de Saint-Étienne 2-3.

LES TOPS DE L’ASSE

Florian Tardieu

Le numéro 10 stéphanois a réussi à tirer son épingle du jeu ce samedi soir malgré la défaite. Le milieu des Verts aura inscrit un doublé. Un penalty mais surtout un magnifique coup franc en première période. Sans aucun doute l’un des plus beaux buts de ce début de saison en Ligue 2.

Les supporters de l'ASSE

On ne les présente plus. Les supporters des Verts ont encore une fois répondu présent ce samedi soir. Ils étaient près de 35 000 dans le Chaudron à donner de la voix. Mais malgré cela, ils n’auront pas réussi à inverser le cours du match. Défaite 2-3 des Stéphanois.

LES FLOPS DE L’ASSE

João Ferreira

Le début de saison du Portugais dans le Forez est très difficile. Positionné en défense centrale pour faire face aux absences, Ferreira a vécu 90 minutes compliquées. Lobé sur le premier but, il est même fautif sur le deuxième but du Mans. Il a été coupable d’une faute amenant un penalty. Frustrant car le contact est là mais surtout le tacle n’était pas forcément la meilleure solution à ce moment-là.

Ebenezer Annan

Le latéral gauche de l’ASSE n’a pas fait son meilleur match ce samedi. Dans son couloir, il a eu du mal balle au pied à se projeter mais aussi lorsqu'il n’avait pas le ballon à défendre. Rencontre à oublier pour Annan !

Strahinja Stojkovic

Le jeune Serbe a connu ses premières minutes en remplaçant Maçon. Mais le latéral droit a eu du mal. Dans un premier temps, à se projeter avec des passes souvent en arrière alors que son équipe est menée. Mais surtout sur le troisième but du Mans où ce dernier est loin de son adversaire et il ne peut donc pas empêcher le centre amenant le but adverse.

La qualité de jeu

Le niveau de jeu proposé par les Verts ce soir a été très loin de celui auquel ils nous ont habitués cette saison. Techniquement très faible avec des pertes de balles régulières mais aussi dans les 30 derniers mètres adverses avec des choix pas toujours bons facilitant la défense du Mans.

3 buts encaissés

Cela fait six au total sur les deux derniers matchs au Chaudron. Beaucoup trop pour une équipe qui espère remonter. Il faudra redresser la pente derrière et ce malgré les absences. Cela commence samedi prochain à Annecy !

L’arbitrage

L’arbitre de la rencontre n'a, lui aussi, pas toujours été exempt de tout reproche. Et des deux côtés. D’abord côté stéphanois avec des fautes souvent non sifflées et pourtant évidentes. Mais aussi en fin de rencontre avec un temps additionnel de quatre minutes. Très discutable car il y a eu bon nombre d’arrêts de jeu. Que dire du Hors jeu sifflé sur une touche et du penalty accordé à Stassin et l’ASSE ?

Quentin Verchère