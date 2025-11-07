L’ASSE va enchaîner un second déplacement consécutif, après avoir défié le Red Star le week-end dernier, les Verts vont se rendre à Troyes ce samedi soir. Les Verts se déplacent chez le leader pour le compte de la 14ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour livrer ses impressions et aborder les derniers ajustements au sein de son effectif en vue de ce choc au sommet du championnat.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Ce n'est pas normal qu'on puisse concéder 4 défaites sur nos 6 dernières rencontres. Ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas se cacher. C'est de notre responsabilité d'assumer cette mauvaise passe de résultats. Il faut aussi trouver comment et pourquoi on a été capable d'arriver à marquer 6 buts contre une top équipe de ce championnat et puis ensuite d'arriver à perdre 2-1 contre une autre équipe du haut de tableau. C'est notre challenge depuis le début de la saison. Il continue d'être le même. On cherche toujours cette consistance match après match.

“Ma responsabilité, c'est d'arriver à trouver des explications"

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Ma responsabilité, c'est d'arriver à trouver des explications sur pourquoi est-ce qu'on a été capable de faire 5 clean sheet pour ensuite de rester sur cette série de 19 buts encaissés. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Il faut qu'on arrive à être plus équilibré et ne pas se désordonner quand les choses ne vont pas dans notre sens.

On prend trop de buts. Il faut trouver plus de consistance. On a aussi concédé bien trop de pénalty et de carton rouge. C'est bien trop pour une équipe qui veut évoluer dans le haut de tableau. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver un meilleur équilibre que ce soit sur le plan mental ou sur le plan du terrain.

Le potentiel est là parce qu'on a eu 28 buts et 13 matchs. On devrait gagner beaucoup de matchs. Nous pouvons encore atteindre nos objectifs."

"Je me pose la même question depuis dix mois"

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je me pose la même question depuis dix mois. C'est assez difficile de comprendre comment on a pu être capable de marquer ces 55 buts et d'en concéder autant. Cette semaine, le travail a vraiment été de trouver les rôles de chacun, de comprendre où étaient les responsabilités des uns et des autres. C'est un gros enjeu pour nous d'arriver à comprendre où ça se situe pour qu'on puisse résoudre nos problèmes.

Cette semaine, ce sont des choses qui nous ont fait nous réunir pour essayer de trouver les solutions. Il faut qu'on sente cette responsabilité collective, cette envie de résoudre des problèmes. Parce que pour moi, la solution n'est pas très loin. On sent que c'est un problème qu'on peut résoudre. C'est à nous de trouver les clés."

Tardieu parle de déséquilibre. Horneland d'efforts collectifs

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Les propos de Tardieu sur le déséquilibre tactique ? Tous les systèmes de jeu ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je n'arrive pas à trouver d'équipes qui soient absolument parfaite. Il y a forcément des atouts et des inconvénients sur chaque système. Il faut aussi trouver des bonnes relations, des relations fortes entre les joueurs. Il arrive qu'on en manque parfois. On fait parfois preuve de fragilité, mais il faut aussi qu'on montre un caractère collectif qui soit prêt aux challenges pour arriver à gérer les rencontres en entier. C'est un travail collectif qui demande de la responsabilité."

Toujours pas un problème tactique pour Horneland

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je n'ai pas souvenir que nos latéraux aient eu des problèmes dans le dos contre Pau et contre le Red Star. Sur les deux buts de samedi, il s'agit plutôt d'une erreur individuelle puisque notre latéral était plutôt bien placé. C'est une histoire de concentration et de justesse. Il ne faut pas fuir cette part de responsabilité individuelle, même si l'ensemble du groupe doit rester concerné pour éviter ce genre de situation.

Plus en difficulté face à un système avec des pistons ? Si je me souviens bien, Pau a entamé son match avec une défense à 5. Je ne nous ai pas vus avoir de problème à gérer cette équipe. Sur le match contre le Red Star, c'est cette première minute de jeu qui nous a handicapé tout le reste de la rencontre. On a donné ce but, ça a créé une certaine frustration qu'on a eue du mal à gérer. Il y a eu 15 à 20 minutes qui ont été vraiment mauvaises de notre côté. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé qu'on avait montré de bonnes choses pour marquer."

Batubinsika et Maçon, pas simple à gérer pour l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Batubinsika de retour ? Sa situation est forcément un peu difficile à gérer. Il n'a pas énormément joué sur la deuxième partie de saison dernière. Cet été, il était tout près de quitter Saint-Etienne et ça ne s'est finalement pas fait. Il est donc revenu avec le groupe depuis la fin du mercato. Et depuis, entre temps, le club a investi sur de nouveaux joueurs et a commencé à jouer sans lui.

On a vu que c'était difficile de faire jouer avec Maçon et Batubinsika sans minutes en pré-saison. On l'a vu pour Maçon face au Mans. Idem pour Batu qui a joué 90 minutes contre Annecy. C'est difficile de performer au meilleur niveau lorsqu'ils n'ont pas fait de pré-saison. C'est une situation compliquée pour eux et comme pour nous. On doit gérer ça avec eux.

On va examiner quelles sont les meilleures options. Est-ce que ce seront ces deux joueurs ? Est-ce que Max Bernauer et João Ferreira pourront être aptes malgré tout ? Pour le moment, je ne sais pas. On va regarder ça dans les jours à venir."

Des entretiens pour mieux se comprendre à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “En dehors d'un match, on a toujours trouvé le chemin des filets. Si on arrive à faire un clean-sheet, on aura de bonnes chances de faire un bon résultat. On va essayer de construire là-dessus.

Ces entretiens dont vous parlez, qu'ils soient collectifs ou individuels, ils ont lieu toutes les semaines. On n'attend pas d'être sur une mauvaise série de résultats pour les avoir. Ça fait partie de mon travail au quotidien, et de celui du staff. C'est vraiment quelque chose qui a lieu toutes les semaines.

Ces entretiens ont un peu plus d'importance quand la situation est un peu plus tendue, mais ça nous aide à ne pas mettre les choses sous le tapis, à soulager quelques tensions, à répondre à des questions. C'est notre travail chaque semaine."

L'ASSE plombée par l'absence de Lamba ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Depuis le début de saison, on n'a pas pu compter sur tous les joueurs au même niveau physique. Certains n'ont pas eu la même préparation, d'autres se sont blessés. On a parfois été obligé d'utiliser Max Benrauer par exemple dans un rôle de latéral pour compenser les blessures d'Annan ou de Ferreira.

Les fois où on a pu aligner notre défense avec Annan et Ferreira, et Chico Lamba et Michael Nade dans l'axe, c'était plutôt solide. Le reste du temps, on a dû composer. On a été trop de fois obligés de composer. On s'est parfois mis tout seul en difficulté avec ces cartons rouges reçus ou ces blessures. C'est pour ça qu'on a été obligé de composer avec d'autres joueurs. Il va falloir essayer de retrouver une certaine forme de tranquillité sur cette ligne défensive et se concentrer sur des choses simples pour ne pas avoir à refaire ces changements un peu forcés."

Source : Conférence de presse