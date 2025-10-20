Avec seulement sept points pris sur quinze possibles à Geoffroy-Guichard, l’ASSE inquiète par sa fébrilité à domicile. Les Verts, pourtant redoutables en déplacement, semblent incapables de faire vibrer leur public cette saison.

Sept points sur quinze. Le constat est implacable. Si les Verts brillent loin du Forez (13 points sur 15 à l’extérieur), ils se montrent bien trop fragiles à la maison. Le Chaudron, autrefois bouillant, n’intimide plus personne. Reims (3-2) et Rodez (4-0) ont bien été balayés, mais les défaites contre Guingamp (2-3) et Le Mans (2-3), ainsi que le nul concédé face à Grenoble (1-1), ont mis en lumière une équipe qui doute.

« Ces défaites à domicile m’interrogent », reconnaissait Eirik Horneland après la désillusion contre Le Mans. Le technicien norvégien a vu ses hommes subir sans jamais parvenir à imposer leur rythme. Trois semaines plus tôt, le scénario était identique face à Guingamp. À Geoffroy-Guichard, l’ASSE semble se perdre dans la pression et les attentes d’un public qui n’a jamais cessé d’y croire.

Geoffroy-Guichard, de l’écrin à l’enclume

La saison dernière encore, la ferveur du Chaudron parvenait à transcender une équipe souvent fébrile loin de ses bases. Cette année, c’est l’inverse : à l’extérieur, les Verts affichent une solidité nouvelle, tandis qu’à domicile, ils s’écroulent. Le paradoxe est frappant.

Face à Guingamp et au Mans, les Stéphanois ont encaissé six buts en deux rencontres, souvent sur des erreurs de concentration. Le public gronde, et les visages se ferment. On sent une équipe tendue (l'expulsion de Bernauer à l'appui), comme inhibée par son propre environnement. « On n’a jamais su faire vivre le match », a reconnu Horneland. En clair, Sainté subit plus qu’il ne crée, dans un stade qui attend le feu sacré.

Eirik Horneland face à un défi psychologique

Pour le coach stéphanois, le chantier est désormais mental. Patrick Videira, son homologue manceau, avait bien préparé ses hommes : « Je leur ai simplement demandé de ne pas être inhibés ». Une phrase lourde de sens. Là où Le Mans a joué libéré, Saint-Étienne s’est crispé.

Horneland devra sans doute réapprendre à ses joueurs à dompter l’ambiance de Geoffroy-Guichard. Redonner confiance à un groupe qui semble parfois étranger à sa propre histoire. L’ASSE a besoin de retrouver cette communion avec ses supporters, ce lien viscéral qui faisait sa force.

Les Verts savent qu’ils devront rapidement corriger le tir. Car dans une Ligue 2 plus homogène que prévu, perdre des points à la maison peut vite coûter cher.