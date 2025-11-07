L’ASSE se mesure au leader de Ligue 2 ce week-end. Les hommes d’Eirik Horneland se déplacent à Troyes pour affronter l’ESTAC. Avant cette confrontation, l’attaquant stéphanois Joshua Duffus s’est exprimé en conférence de presse afin d’évoquer cette rencontre. Morceaux choisis.

Joshua Duffus (ASSE) sur la ligue 2 : "Je trouve que ce championnat a vraiment un très bon niveau, je n'avais pas vraiment connaissance du niveau des championnats en France. Mais je trouve que le championnat dans lequel on évolue est plutôt bon. Il y a des vraiment bonnes équipes. Je pense qu'on a notre chance à jouer."

L'ASSE a des difficultés à enchaîner ?

Joshua Duffus (ASSE) revient sur l'enchaînement Pau et Red Star : "C'était une semaine un petit peu étrange. On a très bien commencé avec ce match contre Pau, avec ces buts qu'on a inscrits. Et ensuite, on a enchaîné par ce match contre le Red Star qui nous a tous un peu déçus."

Joshua Duffus (ASSE) analyse le début de saison : "C'est vrai qu'on a plutôt bien commencé la saison. On n'a pas perdu sur nos cinq, six premières rencontres. Et puis ensuite, il y a eu un peu un tournant contre cette équipe de Guingamp. Nous avons connu cette première défaite et ensuite, c'est devenu un peu plus difficile. On voit qu'on a du mal à enchaîner avec régularité sur nos prestations."

Joshua Duffus (ASSE) sur le match à venir contre Troyes, leader du championnat : "On n'a pas spécialement changé nos habitudes. On a travaillé cette semaine comme on le fait d'habitude en essayant de s'appliquer à l'entraînement, de travailler dur. Je ne suis pas sûr que ça aide énormément de changer les choses quand la situation va bien. On est resté sur nos schémas de travail habituels. "

Joshua Duffus, bientôt international ?

Sur sa dynamique actuelle : "Je me sens plutôt en confiance après ce match. C'était un bon match pour moi individuellement avec ces deux buts et cette passe. L'équipe a réussi à empocher les trois points. C'était une performance qui nous a valu d'être applaudie par le public. J'étais évidemment très heureux de vivre ce moment, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Ce qu'on veut avant tout, c'est donner des moments de joie à nos supporters."

Joshua Duffus (ASSE) sur la possibilité de représenter la Jamaïque :"Je ne dirais pas non à cette possibilité si elle se présentait. Moi, je sais que j'ai joué plusieurs rencontres avec les équipes de jeunes anglaises. Mais voilà, ce genre de choses, on ne peut jamais fermer la porte. Et on verra si l'occasion se présente. "