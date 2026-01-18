L'ASSE s'est imposée hier soir face au Clermont Foot (1-0). Malgré une première mi-temps compliquée, les Verts ont su réagir et l'ont emporté grâce à un but de Boakye. Si le contenu n'a pas pleinement satisfait Eirik Horneland, le coach norvégien retient les trois points et des perspectives réjouissantes pour les semaines à venir.

Eirik Horneland au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "C'était un match difficile. L'entame a été difficile et je pense que ça nous a fait perdre un peu notre confiance. On n'a pas réussi à trouver le bon rythme défensivement surtout. C'est devenu un peu plus difficile, même sur la partie offensive durant la première mi-temps. Pour la seconde période, on avait besoin de quelques ajustements dans notre organisation. Quand on a changé le rythme, qu'on a mis Moueffek plus proche de Stassin, c'était mieux. On avait besoin de casser le rythme de cette équipe de Clermont. Cette victoire nous échappait depuis trop longtemps et ça fait du bien de retrouver le chemin de la victoire. Je suis plus satisfait du résultat que de la performance au final."

"C'était assez difficile de la part du public de le siffler"

"C'est vraiment un beau ballon de Lucas Stassin pour Augustine Boakye. Une belle touche de balle. On voit vraiment toute l'intelligence de jeu qu'il a sur le terrain. Je suis très content de son match. J'ai vu dès l'échauffement qu'il était impliqué. Il a vraiment voulu faire la différence aujourd'hui. Il a travaillé pour l'équipe et sort avec une passe décisive. C'était assez difficile de la part du public de le siffler. Il a fait de son mieux sur cette rencontre. Je respecte le choix du public de le siffler, mais de mon point de vue il a vraiment fait un gros effort pour l'équipe durant cette rencontre. Il a tout mon respect. (...)

On a été un peu en dent de scie sur le début de rencontre. Je pense qu'on doit être plus concentré dans les moments difficiles qu'on vit. On a déjà parlé du retour de Chico Lamba aussi, c'est vraiment un top joueur quand il est à son pic de forme. Je pense que ça fait vraiment du bien à l'équipe de l'avoir avec nous. Défensivement ce n'est pas parfait pour le moment, mais qu'on a une meilleure présence défensive. Je pense que c'est ce qui nous a permis de faire ces clean-sheets dernièrement. (...) On n'a pas été assez bien organisé derrière le ballon, on a manque d'intensité en défense pour la faire passer sur la ligne offensive. C'était mieux en seconde période mais on a encore plus a donné. (...)"

Des retours à venir pour l'ASSE

Le mercato ? Les meilleurs transferts que l'on peut avoir, c'est récupérer Chico Lamba, récupérer Ebenezer Annan, Joshua Duffus, etc. Ce sont ces joueurs que nous avons qui sont déjà d'un très bon niveau qui vont nous servir pour la seconde partie de saison. (...) Kévin Pedro ? Il a fait une belle performance. C'est un jeune joueur qui doit avoir quatre apparitions avec nous. Il n'a pas joué à son poste de prédilection mais il a osé faire des choses avec le ballon. Il a aussi inspiré de la confiance sur le plan défensif. On l'a remplacé en fin de rencontre mais dans l'ensemble il a fait une belle prestation. C'est un joueur en qui j'ai beaucoup de confiance, mais il inspire aussi beaucoup de confiance à ses coéquipiers."