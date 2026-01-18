L'ASSE recevait le CF63 ce samedi à 20h55 à Geoffroy Guichard. Les Verts renouent avec la victoire grâce à un but d'Augustine Boakye (1-0). Voici les tops et flops de cette rencontre comptant pour la 19e journée de Ligue 2.

Les Verts retrouvaient le Chaudron pour la première fois depuis le début de l’année 2026. Ils recevaient Clermont, 13e du classement.

Le kop Nord vide, la rencontre débute timidement du côté de l’AS Saint-Étienne. C’est même Clermont qui se montre le plus dangereux durant ce premier acte. Même si les hommes d’Horneland ont bien failli créer la sensation en ouvrant la marque en toute fin de première période. Stassin a buté sur le portier auvergnat qui s'est offert un magnifique arrêt. 0-0 à la pause.

Délivrance en deuxième

Au retour des vestiaires, le visage de l’ASSE change. Les Stéphanois vont inscrire le seul et unique but de la rencontre. À la 55e minute, Lucas Stassin talonne pour Augustine Boakye, qui trouve la faille. Clermont ne baisse pas les bras et pousse pour égaliser. Mais Larsonneur va être vigilant jusqu’au bout pour offrir 3 points qui font du bien au peuple vert. L'ASSE retrouve une place sur le podium et se replace dans cette course à la ligue 1.

Les tops de l’ASSE

Kevin Pedro

Le jeune défenseur stéphanois était aligné sur le couloir droit de la défense verte. Et il a réalisé un match plein. Il prouve une fois de plus son importance dans le onze de l’ASSE grâce à sa solidité et sa justesse dans les sorties de balle.

Mahmoud Jaber

Le milieu stéphanois a réalisé un match plein. Nul doute que cela va lui redonner confiance après une période plus difficile pour lui. Il a été un véritable patron dans l’entrejeu stéphanois. Son volume de jeu et son activité ont été précieux dans cette rencontre. Il aurait même pu se muer en passeur décisif sur l'ultime occasion de la rencontre de Paul Eymard.

Gautier Larsonneur

Le capitaine des Verts a pu conserver sa cage inviolée ce samedi, en réalisant à plusieurs reprises des parades décisives. Inspiré et juste dans ses interventions, il a grandement contribué à ce deuxième clean sheet consécutif. Quatre-vingt-dix minutes qui vont aussi lui faire du bien !

Les flops de l’ASSE

La panique en fin de match

Devant au score, les Stéphanois se sont fait peur à plusieurs reprises en fin de rencontre, craignant les assauts clermontois. Mais la défense verte, de manière générale, a su être soudée pour préserver le résultat ! Un second clean sheet qui fait du bien même si les Verts ont également profité de la maladresse clermontoise.

Le kop Nord vide

Les Magic Fans étaient une nouvelle fois privés de leur tribune Nord, à huis clos, à cette occasion encore. Présents en balcon supérieur, ils ont donné de la voix tout en étant moins nombreux que d'habitude. C’est trop souvent que les hommes du Forez sont privés de leur tribune. Frustrant pour une équipe comme Saint-Étienne, tant les supporters sont d’une grande importance !

Quentin Verchère