Battu 2-3 par Guingamp à Geoffroy-Guichard lors de la 8e journée de Ligue 2, l’ASSE a vécu une soirée frustrante marquée par l’expulsion de Maxime Bernauer. Le défenseur stéphanois a tenu à présenter ses excuses sur les réseaux sociaux.

L’AS Saint-Étienne espérait surfer sur la bonne dynamique de son début de saison, mais les Verts ont trébuché à domicile face à l’En Avant Guingamp. Après avoir mené, les hommes d’Eirik Horneland se sont finalement inclinés 2-3 dans un Chaudron bouillant mais frustré. La rencontre a basculé en deuxième mi-temps, avec notamment l’expulsion de Maxime Bernauer qui a laissé ses coéquipiers terminer à dix.

Bernauer (ASSE) et son geste d’humeur

À la 77e minute, juste après le troisième but guingampais, Bernauer a craqué. Agacé par l’attitude adverse et la tournure du match, le défenseur central a eu un geste d’humeur sanctionné par un carton rouge direct. Un fait de jeu qui a pesé lourd dans les dernières minutes, alors que les Verts tentaient de revenir. Conscient de son erreur, l’ancien joueur du Paris FC n’a pas tardé à réagir publiquement.

Le mea culpa du défenseur stéphanois

Sur ses réseaux sociaux, Maxime Bernauer a pris la parole pour présenter ses excuses aux supporters et à ses coéquipiers. « Toutes mes excuses pour le mauvais geste et l'image que ça renvoie. Je le regrette sincèrement, j'ai eu une mauvaise gestion de la frustration sur le coup et ça ne me représente pas », a-t-il écrit. Le défenseur a insisté sur les valeurs qu’il souhaite défendre sous le maillot vert : « Il y a des manières de gagner et des valeurs à respecter, notamment l'humilité, surtout dans ce stade. Même si l'un n'explique pas l'autre, on est d'accord. » Un message clair qui montre sa volonté de tourner la page rapidement.

Une réaction attendue dès le prochain match

Avec cette défaite, l’ASSE voit son élan freiné, mais rien n’est perdu dans la course à la montée. Les Verts devront réagir dès le week-end prochain pour repartir de l’avant et montrer que cet accroc n’était qu’un accident de parcours. Bernauer, lui, sera suspendu et devra patienter avant de regagner la confiance de son entraîneur et des supporters. En attendant, ses excuses auront au moins le mérite d’apaiser les esprits.