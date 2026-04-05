L'ASSE de Philippe Montanier se déplaçait à Nancy ce samedi à 20h. Longtemps menés au score, les Verts ont arraché le point du match nul en toute fin de rencontre (1-1). Voici les tops et flops stéphanois de la rencontre.

L’ASSE peut nourrir de sérieux regrets après ce match nul face à Nancy (1-1). Rapidement menée après une erreur défensive exploitée par Fdaouch, l’équipe de Philippe Montanier a pourtant largement dominé les débats. Avec une possession importante et une vraie volonté de faire le jeu, les Verts ont toutefois manqué de précision dans les derniers mètres. Le tournant du match intervient juste avant la pause, avec ce penalty manqué par Davitashvili, parfaitement stoppé par un Enzo Basilio impérial.

En seconde période, le scénario se répète : Saint-Étienne pousse, se crée des situations, mais bute sur un gardien inspiré ou manque de réalisme, à l’image de Stassin. Il faut finalement attendre les dernières secondes pour voir les Stéphanois égaliser grâce à leur attaquant belge qui profite d'une offrande d'Irvin Cardona. Un point sauvé, mais deux clairement perdus dans la course aux objectifs.

Les tops de l'ASSE

Le point arraché

Oui l'ASSE n'était pas dans un grand soir à Nancy. Face à un scénario idéal pour les locaux avec l'ouverture du score rapide, tout portait à croire que le groupe de Philippe Montanier allait faire la mauvaise opération de cette 29e journée. Un soir sans encore plus au regard des différents evenements du soir. En commençant par ce penalty manqué par le spécialiste de l'exercice : Zuriko Davitashvili juste avant la mi-temps. Encore plus, lors de la sortie sur blessure de Kevin Pedro, victime d'un gros choc au niveau du sternum. Mais la délivrance sur un énième centre d'Irvin Cardona a permis aux Verts de gratter un point qui comptera en fin de saison.

Le réajustement tactique de Montanier à la pause

Après avoir reconduit son 3-4-3 d'Annecy, Philippe Montanier a rapidement compris que l'alchimie allait être différente à Marcel Picot. Réaction dès la pause pour l'entraîneur stéphanois qui a effectué deux changements à la pause et réorganiser son équipe en seconde période. Bien que pas encore à la hauteur de ce qu'on esperait d'elle, la prestation a été moins affligeante.

Les flops de l'ASSE

Dennis Appiah

Belle surprise du match contre Annecy, le latéral stéphanois a malheureusement eu du mal a renouveler la prestation. En difficulté et peu inspiré, il a été remplacé à la pause.

La première mi-temps

Sans idées, sans intensité et sans justesse technique, la première période de l'ASSE a été en dessous des standards habituels. Excepté le penalty raté par l'international géorgien, les Verts n'ont jamais pris à defaut le bloc nancéen.

La fatigue

Après une semaine de trêve internationale, les Verts ont paru emoussé dans cette rencontre. Avec une faible intensité et des joueurs pas forcément inspirés, le match nul sonne presque comme un soulagement au regard du scenario.