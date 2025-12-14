L'ASSE a hier achevé sa première partie de saison en championnat. Avant d'aller à Nice en Coupe de France, les Verts ont été tenus en échec par Bastia à Geoffroy-Guichard : 2-2 score final. Arrivé dans le Forez en milieu de saison dernière, Eirik Horneland a été interrogé sur son bilan après presque une année passée à l'ASSE. Extraits de ses propos recueillis par Ici Saint-Etienne Loire.

Une descente en Ligue 2, une première partie de saison mitigée au vu des moyens à disposition : Eirik Horneland a toujours du mal à véritablement lancer son aventure à l'ASSE. Pas en grand danger pour le moment, le coach norvégien est revenu sur sa première année stéphanoise.

Horneland : "Douze mois difficiles"

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : "Le bilan après un an en Vert ? Ces douze mois ont été difficiles. Si mes comptes sont bons, on a joué 38 rencontres, marqué 78 buts mais on en a aussi concédé environ 70. Le bilan est donc mitigé, on aimerait plus de clean-sheets clairement. Ce sont ces buts encaissés qui atteignent notre confiance car on se retrouve toujours à devoir courir derrière le score. Je n'essaie pas d'embellir la situation. Pour moi, le tout est d'arriver à trouver ces instants où on fait la différence, ce qui nous éviterait de lutter pour combler notre retard. (…)

On essaie de mettre de la discipline en place au quotidien. C'est ce qui nous aidera à trouver de la confiance. Je pense que c'est un travail de tous les jours, qui permettra de donner un meilleur rythme à cette équipe aussi bien offensivement que défensivement. C'est quelque chose qui demande de l'engagement au quotidien de la part de toute l'équipe. (…)

On a aussi aligné beaucoup de défenses différentes cette saison. On a dû utiliser 11 joueurs différents avec les blessures. Aujourd'hui, on a joué avec un ailier gauche au poste de latéral… Il a fait le travail mais c'est un bon exemple. Je ne cherche pas à trouver d'excuses aux joueurs, ni à moi. Mais c'est à nous tous de régler le problème."