Après les matchs du week-end, Saint-Étienne s’installe à la 2e place de la Ligue 2, juste derrière Troyes, au bénéfice de sa victoire face à Nancy. Montpellier, qui affronte Reims ce lundi en clôture de la 15e journée, pourrait rebattre les cartes.

La 15e journée de Ligue 2 n’a pas encore livré tous ses enseignements. Mais déjà, l’ASSE confirme sa montée en puissance. Au moins au classement. On repassera pour vibrer… En s’imposant 2-1 face à Nancy, les Verts grimpent à la 2e place du classement (29 pts), juste derrière Troyes (31 pts). Le Red Star, accroché par Clermont (2-2), glisse au 3e rang avec 28 points.

Mais attention : Montpellier (4e, 24 pts) a encore une carte à jouer. En cas de victoire ce lundi soir sur la pelouse de Reims, les Héraultais reviendraient à un point de Saint-Étienne, avec un match de retard. Une menace crédible dans la course à la montée.

Les résultats clés de la J15 de Ligue 2

• ASSE 2-1 Nancy : Succès logique, sans grande maîtrise, mais avec un Cardona décisif.

• Troyes 1-0 Laval : Victoire importante pour rester en tête.

• Red Star 2-2 Clermont : Un match vivant, mais deux points perdus pour le Red Star.

• Le Mans 2-1 Pau FC : Les Manceaux enchaînent à domicile. 10 matchs sans défaite.

• Guingamp 2-1 Amiens : Résultat qui relance les Bretons.

• Annecy 1-0 Bastia, Rodez 1-1 Dunkerque, Boulogne 1-3 Grenoble : bas de tableau toujours aussi instable.

Classement provisoire : l’ASSE 2e, Montpellier en embuscade.

Avant le match Reims-Montpellier de ce lundi soir, dernière rencontre de cette 15e journée de Ligue 2, le classement est le suivant :

1. Troyes – 31 pts

2. Saint-Étienne – 29 pts

3. Red Star – 28 pts

4. Montpellier – 24 pts (-1 match)

5. Le Mans – 24 pts

6. Guingamp – 23 pts

Reims (14 matchs, 22 pts) pourrait également remonter en cas de victoire.

Montpellier, la meilleure dynamique actuelle.

Avec 13 points sur les 5 derniers matchs, Montpellier est l’équipe en forme du moment, devant Dunkerque (11 pts), Le Mans (11 pts) et Saint-Étienne (9 pts). L’attaque stéphanoise a été efficace (12 buts marqués sur cette période), mais la défense reste friable (9 buts encaissés).

En bas de tableau, Pau FC est lanterne rouge avec 2 petits points sur les 5 dernières journées. Une période délicate qui vient ternir le bon début de saison palois. Bastia, Nancy et Amiens sont également en grande difficulté ces dernières semaines.

En clôture de cette journée, le choc Reims - Montpellier pourrait bien rebattre les cartes du haut de tableau. Saint-Étienne aura un œil attentif sur cette rencontre.