L'ASSE a mis fin à sa série de 5 victoires consécutives hier soir. Les Verts ont été tenus en échec (0-0) par des Grenoblois valeureux et même plus dangereux. Moins utilisé ces dernières semaines, Dennis Appiah a remplacé Julien Le Cardinal et s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

Dennis Appiah au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Ils ont eu les meilleures occasions en deuxième mi-temps donc c’est pas évident de rentrer à ce moment. Malgré tout il y avait pas mal de transitions à jouer. On sait que sur une situation on peut renverser le match. Donc l’objectif d’apporter, de prendre du plaisir aussi."

"Un bon point" selon Appiah

"Les jambes, je les ai encore ! C’est pas parce que vous me voyez pas que je travaille pas. Donc je continue à travailler, je suis prêt pour aider l’équipe. C’est ce que je fais quand on a besoin de moi. Toutes les minutes je prends. J’aurais aimé jouer un peu plus même mais je prends. (…)

Le coach ? Il m’a demandé de fermer le couloir. D’apporter si je pouvais mais aussi de fermer le couloir pour éviter que les centres viennent de ce côté là. (…)

Un bon point selon le coach ? Il a raison. Sur la première mi-temps c’était assez fermé même si on a la possession, c’était kif-kif. Ils en ont une en première je crois où Brice fait ce qu’il faut et en deuxième ils amènent plus d’allant, Brice en sort plusieurs et Augustine est bien placé aussi. Au final sur les occasions ils sont devant nous. On a quand même eu des opportunités mais il a manqué la petite dernière passe, la petite subtilité technique pour apporter le danger. (…)

Défensivement ? On a vu les supers retours de Cardo’, de Zuriko aussi. Tout le monde travaille pour essayer de pas prendre de but. Quand on est onze derrière la balle c’est plus difficile pour l’adversaire de marquer. On le voit ce soir avec un clean-sheet. C’est un bon point. On aurait aimé faire une sixième victoire d’affilée mais on va dire qu’on a gelé les comptes. La série n’est pas perdue, on prend un point et on va essayer d’en prendre trois la semaine prochaine à la maison."