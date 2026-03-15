Fin de la série de victoires consécutives pour Philippe Montanier et l'ASSE. Pas flamboyants, les Verts prennent un point à Grenoble (0-0). Un résultat qui laisse les Stéphanois à la deuxième place du classement mais qui satisfait presque leur entraîneur.

Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Brice (Maubleu) a réalisé 2-3 arrêts importants. On a eu la maîtrise du match mais pour gagner il faut être bon dans les deux surfaces et on ne l’a pas été dans une ce soir. Au niveau de l’attitude, on a vu Zuriko (Davitashvili) ou encore Cardona beaucoup défendre. Donc là-dessus je n’ai rien à reprocher. Après on a été moins bon dans nos choix offensifs. Techniquement, on a eu moins de justesse les choix dans l’avant-dernière, dans la dernière passe. C’est un nul qui me semble équitable, on continue d’avancer. (…)"

Un point précieux, rien de grave pour Le Cardinal

"On a eu peu d’occasions franches, à part un peu en première mi-temps où le gardien s’était employé. Après on était un peu court sur le banc où on a qu'un attaquant. J’ai repositionné Zuriko (Davitashvili) au milieu de terrain, position qu’il connaît avec sa sélection. L’objectif était d’amener un peu de danger. Ça a été dans le dernier tiers, mais pas dans la surface. (…)

On sait que pour chaque équipe généralement c’est le match de l’année. Grenoble a fait un gros match. Et généralement les adversaires du week-end suivant s’en félicitent car les équipes ont du mal à enchaîner. (…)

Julien Le Cardinal ? Il sentait déjà à la mi-temps que ça tirait un peu à l’ischio. On lui a dit d’être prudent et de sortir dès qu’il sentait que fallait pas qu’il aille au-delà. Cela a été le cas, et on sait que nous on a aussi Kévin (Pedro) et Dennis (Appiah) qui a fait une très bonne entrée également. Il faut des fois mieux ménager que d’aller à la rupture. (…)

Donc voilà, je leur ai dit qu’il fallait pas avoir de regrets, qu’on ne méritait pas de gagner. Chaque point est précieux, on reste invaincu. En plus c’est le troisième clean-sheet de suite. On va récupérer de ce match là. Il y’a un match difficile qui nous attend à Geoffroy-Guichard. Chaque match a son histoire, à nous de bien nous préparer pour le prochain."