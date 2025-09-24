L’ASSE se déplaçait à Amiens ce mardi soir lors de la 7ᵉ journée de l’exercice 2025-2026 de Ligue 2. Les Stéphanois se sont imposés 0-1 grâce à un but de Lucas Stassin.

Dans une semaine chargée, l'ASSE a fait le travail en prenant trois points face à une belle équipe d'Amiens. Comme souvent, l'éclair est venu d'un des joueurs offensifs. Zuriko Davitashvili a en effet réalisé un joli numéro dans la surface, avant de trouver le poteau. Heureusement, Lucas Stassin était à l'affût pour propulser le ballon au fond des filets.

Horneland : « Amiens, c'est une belle équipe »

En après match, Eirik Horneland s'est exprimé sur la rencontre au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Je pense que sur les 20 premières minutes, Amiens a été la meilleure équipe et de loin. On a eu des opportunités mais on a vraiment manqué d’engagement notamment sur la manière de défendre. Ensuite, on a essayé de reprendre les commandes de la rencontre. Même si après le match de samedi, ce match arrive peut-être un peu trop vite. Même si on a vu que plus on avançait dans le match, plus on arrivait à se ressaisir. On a eu un petit peu plus le contrôle sur le ballon et on a réussi à se créer quelques occasions. C’était un match difficile dans lequel il fallait rester en vie et attendre cette opportunité de marquer via les joueurs que l’on a qui sont souvent impactants. Le match a été aussi difficile que je l’attendais. Ce que je retiens c’est l’attitude des joueurs qui sont restés dans le match pendant 90 minutes. Je tire aussi mon chapeau à cette équipe d’Amiens. Ils nous ont opposé une belle résistance. Ils ont pris des points à Reims et Montpellier, c’est une belle équipe. (…)

Je ne suis pas vraiment agacé par le niveau technique de l’équipe. On a eu seulement deux jours pour récupérer, eux trois. On savait qu’il faudrait se battre, mentalement, physiquement et techniquement. On n’a pas joué de manière efficace, c’est un fait, mais on a fait assez pour remporter cette rencontre. (…)

Horneland : « J’avais le sentiment qu’entre Davitashvili et Stassin, il allait se passer quelque chose »

C’est toujours intéressant d’avoir des joueurs efficaces dans les 16 mètres. Lucas Stassin a été impliqué dans plusieurs buts sur ces derniers matchs. Mais on voit surtout qu’il se bat dur pour l’équipe. Boakye et Davitashvili se sont aussi accrochés aux opportunités qu’ils avaient. On a de la chance d’avoir plusieurs joueurs comme ça impliqués sur nos buts. On compte sur tous ces joueurs pour le reste de la saison. (…)

C’était un match difficile au milieu. Miladinovic a joué son premier match entier la semaine dernière alors qu’il a très peu joué l’année dernière. Et a eu peu de récupération avant de jouer ce soir. Jaber a retrouvé du temps de jeu alors qu’il n’avait pas joué précedemment. Tardieu comme d’habitude a été très important pour nous. Sur les 7 premières journées de championnat, on a eu du mal à trouver de la continuité au milieu. On espère la trouver. En dehors de Tardieu qui a joué chaque rencontre, on a eu des joueurs qui ont eu quelques absences. (…)

J’ai pensé à faire des changements offensifs. Mais j’avais le sentiment qu’entre Davitashvili et Stassin, il allait se passer quelque chose. Même Boakye a été très souvent décisif cette saison. Je voulais les laisser sur la pelouse, plutôt que de faire entrer des joueurs qui auraient dû trouver leur rythme. Je me suis posé la question entre changer ou laisser cette ligne offensive, mais la décision est au final arrivée toute seule. »

Crédit photo : asse.fr