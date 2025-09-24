Après le succès précieux de l’ASSE à Amiens (0-1), Mickaël Nadé a souligné l’importance de ces trois points arrachés dans une semaine à trois matchs. Au micro du club, le défenseur stéphanois se tourne désormais vers la réception de Guingamp au Chaudron.

L’AS Saint-Étienne a fait le travail mardi soir à Amiens. Grâce à un but de Stassin, les Verts ont empoché trois points précieux dans la course à la montée. Interrogé après la rencontre, Micka Nadé a insisté sur l’état d’esprit collectif et la nécessité de rester solide dans une période charnière de la saison.

« L’essentiel, c’est d’avoir gagné ce match-là », a confié le défenseur central. Conscient de la fatigue liée à une semaine à trois rencontres, il appelle à garder la même intensité pour tenir le rythme : « On sait qu’on aura de la fatigue donc c’est à nous de mettre tous les ingrédients pour gagner. Après, on reviendra dans une semaine classique, donc ça ira mieux. »

Nadé souligne la solidité défensive des Verts

Face à Amiens, les Stéphanois ont affiché une rigueur défensive salutaire. Nadé ne cache pas sa satisfaction : « Aujourd’hui, on a été solide, on n’a pas pris de but, on a marqué un but même si ce n’est pas le plus beau des buts. C’est trois points de pris et on est bien contents. »

Ce réalisme minimaliste, déjà aperçu lors des dernières sorties, symbolise la capacité des Verts à gagner autrement. Si l’ASSE n’a pas brillé offensivement, l’efficacité et la maîtrise défensive ont permis de ramener une victoire capitale. De quoi nourrir la confiance d’un groupe qui avance à grands pas.

Place à Guingamp et au soutien du Chaudron

Pas le temps de souffler pour l’ASSE : samedi, c’est Guingamp qui se présente au stade Geoffroy-Guichard. Pour Nadé, la recette est claire : « On sait ce qu’on doit faire à la maison. On va essayer de gagner et de continuer sur notre bonne lancée. On pourra compter sur le Chaudron, comme toujours ! »

Un message fort adressé aux supporters, dont le rôle sera une nouvelle fois essentiel. Dans la lutte pour les premières places, chaque match à domicile doit être transformé en victoire. Avec l’appui de son public, l’ASSE veut confirmer sa dynamique et rester solidement accrochée au haut du tableau.