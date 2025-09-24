L'ASSE se déplaçait au stade de la Licorne pour y affronter Amiens ce mardi à 20h30 pour la 7e journée de ligue 2. Une victoire au forceps (1-0) qui permet aux Verts de creuser l'écart. Voici le top et flop de la rencontre.

Seul club encore invaincu dans l’hexagone, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, les hommes du Forez arrivent à Amiens en confiance. Solide leader de deuxième division, Saint-Étienne voulait donc enchainer un troisième succès consécutif à l’extérieur.

Amiens démarre fort contre l'ASSE

Avec un joli pressing, et des idées de jeux cohérentes, les Picards rivalisent avec les Verts. Pourtant, à la 16e minute, Zuriko Davitashvili, délivre une talonnade subtile pour Lucas Stassin. Ce dernier arme du pied gauche mais le poteau l’empêche de marquer.

Sept minutes plus tard, Amiens évite le pire. Victor Lobry est coupable d’une main dans sa surface. Mais l’arbitre laisse jouer. L’ASSE va s’essayer à plusieurs reprises, en fin de première période, Boakye puis Stassin notamment, en vain. Le 0-0 à la mi-temps est logique !

Les Stéphanois s’en sortent !

Dès le retour des vestiaires, le Belge Lucas Stassin se remet en marche. À la 52e minute, il déclenche une frappe puissante, mais butte sur Paul Bernardoni. Amiens réagit et, à la 59e minute, Victor Lobry frôle la transversale de Gautier Larsonneur. Le match est animé, mais sans buts. Jusqu’à la 78ème minute.

Sur un coup de pied arrêté de Zuriko Davitashvili, d’abord contré par la défense adverse, le Géorgien récupère le ballon, rentre dans la surface... touche le poteau, mais le ballon revient sur Lucas Stassin qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. 0-1 pour l’ASSE. Le score ne bougera plus !

Les tops de l’ASSE

Lucas Stassin

Omniprésent offensivement ce mardi soir le numéro 9 de l’ASSE a inscrit son quatrième but depuis le début de la saison. En pleine forme, la recrue la plus chère de l’histoire du club est bien parti pour affoler les compteurs cette saison !

Les Verts toujours leaders

Après un score nul et vierge pendant plus d’une heure, l’ASSE a vu sa place de leader menacée par Troyes victorieux du Red Star 1-3. Mais finalement, les hommes d’Horneland se sont imposés et ont pu récupérer leur trône de Ligue 2. Ils disposent désormais de six points d’avance sur le sixième au classement, Nancy. Et prennent donc le large sur les premiers non-barragistes à l'accession finale ! Saint-Étienne est parti fort et se place plus que jamais au fil des journées comme le favori à la montée finale !

Mahmoud Jaber

Le milieu de terrain stéphanois a encore une fois livré une prestation XXL dans l’entre-jeu. Derrière comme devant, Jaber était partout. Par son intelligence, son placement et sa qualité balle au pied, le numéro 5 des Verts est un élément incontournable du système stéphanois.

3ème clean sheets

Rares ont été les clean sheets la saison passée, alors il faut bien le souligner lorsque ces derniers se produisent. Après Rodez et Boulogne cette année, c'est face à Amiensce mardi soir que Larsonneur a pu garder sa cage inviolée. Et cela doit faire du bien au capitaine stéphanois et à sa défense...

Les flops de l’ASSE

L’arbitrage

Le club du Forez s’est imposé oui, mais dans la douleur. Stassin offre les 3 points au peuple vert. Mais l’arbitrage de ce Amiens-ASSE aurait pu laisser un gout amer aux supporters des Verts. Car une main de Victor Lobry flagrante en première période dans sa surface de réparation n’a pas été sifflée. Heureusement, sans conséquence finale sur le résultat...

Les non-changements d’Horneland

Le Norvégien aura mis beaucoup de temps avant d’effectuer le moindre changement. Moueffek est entré la 73ème à la place de Miladinovic. Old lui a remplacé Boakye à la 89ème. Mais Cardona et Duffus par exemple, sont restés sur le banc. Frustrant lorsqu’on connait la qualité des deux hommes et les difficultés qu’ont eu les Stéphanois à contourner le bloc amiénois.

Quentin Verchère