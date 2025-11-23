L'ASSE affrontait l'AS Nancy Lorraine ce samedi à 20h au stade Geoffroy Guichard. Voici les tops et flops de la rencontre.

Dans un Chaudron glacé mais debout, l’ASSE a enchaîné une deuxième victoire consécutive en s’imposant 2–1 face à Nancy. Un succès précieux qui replace les Verts à la 2ᵉ place de Ligue 2, mais qui laisse aussi quelques regrets tant le match aurait pu — et dû — être maîtrisé plus sereinement. Entre joueurs décisifs, prestations solides et moments d’égarement, voici les tops et les flops de la soirée côté stéphanois.

Les Verts tranchants d’entrée

Moueffek, servi en retrait, arme la première frappe du match, mais hors cadre. Peu après, Davitashvili et Ferreira combinent, Tardieu est trouvé mais sa frappe frôle le montant. Et à la 27ᵉ minute, Davitashvili sert Cardona plein axe, peut-être hors jeu, mais l’arbitre ne dit rien et l’attaquant pique son ballon au-dessus de Basilio pour inscrire son troisième but de la saison. 1-0 c’est le score a la pause.

Une deuxième plus dure

Même si l’ASSE va rapidement se mettre à l’abri avec un penalty de Tardieu à la 51e les Verts vont se faire peur à plusieurs reprises. Et vont concéder logiquement un penalty et la réduction du score. 2-1 mais le tableau d'affichage ne bougera plus. L’ASSE s’impose et signe un succès important !

Les tops de l’ASSE

Irvin Cardona

Déjà buteur en sélection pendant la trêve, Cardona a confirmé sa forme du moment. Son appel dans l’axe, parfaitement lu par Davitashvili, lui permet d’ouvrir le score d’un piqué impeccable (27e). Par sa disponibilité et ses courses constantes, il a pesé sur la défense lorraine avant de céder sa place à N’Guessan (84e).

Cardona enchaîne, et c’est une excellente nouvelle pour les Verts.

Florian Tardieu

Toujours aussi précieux dans le cœur du jeu, Tardieu a dicté le tempo et orienté les transitions. Il touche le poteau en première mi-temps (37e), puis transforme sereinement le penalty du 2–0 (51e). Sa présence et ses choix justes donnent une base stable à l’équipe… même si lui aussi regrettera de ne pas avoir mis ce troisième but qui aurait définitivement plié la rencontre.

Les Verts, de nouveau dauphins

Voilà maintenant plusieurs semaines que l’on n'avait pas vu les hommes d’Horneland dans les deux premières places du classement. C’est de nouveau chose faite ce soir avec ses 3 points. 29 au total derrière Troyes, leader avec 31 points.

Les Flops de l’ASSE

Les Stéphanois parfois en manquent d’inspiration

Tout n’a pas été parfait pour les Verts ce soir, loin de là. Offensivement, les Stéphanois n’ont pas toujours été très créatifs, perdant à de nombreuses reprises le ballon. Il faut dire déjà que les Stéphanois ont joué sans numéro 9 de métier ce samedi soir, Duffus et Stassin étant absents.

Un but généreux accordé à Cardona ?

Irvin Cardona a inscrit le premier but de la rencontre ce samedi soir mais il fait débat. Le numéro 7 du Forez semble être hors-jeu au moment de recevoir le ballon. C’est en tout cas ce qui est largement critiqué du côté du board nancéen. Mais le peuple vert, lui ne retient que l’essentiel et les 3 points ce samedi soir.