Après leur victoire face à Dijon (1-0) et un nouveau test contre Thonon (1-1), les Vertes poursuivent leur préparation estivale avec la réception de Montpellier ce jour. Il s'agit de la dernière répétition avant la reprise du championnat d'Arkema Première Ligue le 06 septembre prochain.

Après le succès face à Dijon (1-0) en milieu de semaine, les Stéphanoises retrouvaient Thonon pour un nouveau match amical. Les joueuses locales frappaient d’entrée en ouvrant le score dès la 6ᵉ minute. L’ASSE réagissait avec une belle action collective initiée par Bien-Aimé, Connesson, Cambot et Johnson, sans trouver la faille.

Sébastien Joseph procédait alors à une série de changements. Entrée remarquée de Rachel Corboz, dont une frappe heurtait la barre avant qu’elle n’égalise directement sur corner à l’heure de jeu. Malgré plusieurs opportunités et un coaching tournant, les Vertes ne parvenaient pas à inverser totalement la tendance. Score final : 1-1.

Un résultat qui confirme la solidité défensive et la volonté de rotation du coach, tout en rappelant que la finition reste un axe de progression à quelques jours du début de l’Arkema Première Ligue. pour régler la mire, les Vertes se frottaient à l'une des plus grosses équipe du championnat, Montpellier !

Un test important pour l'ASSE contre Montpellier

Le XI de départ des Vertes pour ce dernier match de préparation face au @MontpellierHSC ! 👊💚 pic.twitter.com/yQ8dqeFakq — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) August 29, 2025

Les Vertes réalisent une belle entame de match et se montrent très actives durant le premier quart d'heure. Sofie Hornemann multiplie les percées sur son côté, mettant à mal la défense montpelliéraine. Mais les Héraultaises ne comptent pas se laisser dominer. À la 18e minute, première alerte pour Alice Pinguet : une frappe adverse passe toutefois largement à côté du but stéphanois.

Les Stéphanoises poursuivent leurs efforts. Hornemann tente sa chance à plusieurs reprises, mais la gardienne de Montpellier est toujours sur la trajectoire. À la pause, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence. Le score reste vierge, 0-0.

Dès la 54e minute, les visiteuses profitent d’une erreur défensive. Chloé Tapia perd un ballon à proximité de sa surface. L'attaquante montpelliéraine ne se fait pas prier et lobe parfaitement Alice Pinguet pour ouvrir le score (0-1). Quelques minutes plus tard, Montpellier manque de peu le break, mais la gardienne stéphanoise reste vigilante et remporte un face-à-face décisif.

Sébastien Joseph procède alors à plusieurs changements : Laura Hermann et Nikolina Istocki font leur entrée en jeu. Malgré ces ajustements, Montpellier continue de se montrer dangereux. Alice Pinguet sauve encore son équipe avec une nouvelle parade.

Les Stéphanoises n’abandonnent pas. À la 76e minute, leur abnégation est récompensée. Laura Hermann délivre une passe millimétrée à Sofie Hornemann, qui ajuste parfaitement sa frappe pour tromper la gardienne adverse. L’ASSE revient à hauteur, 1-1 ! La fin de match est un peu "folle" et désorganisée. On sent que chacune des deux équipes peu parvenir à faire la différence. Le match se conclut après une dernière tentative d'Ali Nadjim.

Ce score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final. Un nul prometteur pour les Vertes avant le début du championnat. Elles se rendront sur la pelouse du FC Nantes la semaine prochaine pour la première journée.

Le calendrier de la préparation de l’ASSE