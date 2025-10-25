Dylan Batubinsika pourrait bien faire son retour dans le onze de départ de l’AS Saint-Étienne. Après un passage remarqué avec la réserve, le défenseur congolais a convaincu Eirik Horneland d’envisager une nouvelle configuration défensive. Un choix fort, mais aussi symbolique, pour une équipe en quête de stabilité avant le déplacement en Haute-Savoie.

En pleine réflexion sur sa ligne arrière, Eirik Horneland semble prêt à relancer une vieille recette : la charnière Nadé – Batubinsika. Une association déjà éprouvée lors de la saison de la montée, où les deux hommes formaient un duo solide et complémentaire.

Ce week-end, Batubinsika a rejoué avec la réserve (1-1), signant un match contrasté : un but marqué, mais aussi une erreur coûteuse sur un lob venu du milieu de terrain. Malgré ce faux pas, le technicien norvégien a retenu l’essentiel : la présence, l’engagement et la disponibilité du défenseur. « C’était important pour lui de jouer à nouveau. Il reste une alternative crédible pour la charnière centrale », a expliqué Horneland en conférence de presse. De quoi nourrir la possibilité d’un retour dans le groupe pour le prochain match.

Batubinsika dans l’axe, Ferreira libéré sur le côté droit

Le repositionnement de Dylan Batubinsika en défense centrale pourrait avoir un effet domino sur le reste de la formation stéphanoise. En le réinstallant dans l’axe, João Ferreira retrouverait son couloir droit, un poste où il a montré ses meilleures qualités depuis son arrivée dans le Forez.

Cette redistribution permettrait aussi à Horneland de renforcer la cohérence défensive d’un bloc parfois désorganisé ces dernières semaines. Si Ferreira, Appiah ou même Nadé restent des options, l’idée d’un retour du Congolais dans son rôle naturel séduit par son équilibre et sa complémentarité.

Pour l’entraîneur norvégien, l’objectif est clair : redonner confiance à une arrière-garde « aux abois » et retrouver cette solidité qui avait fait la force des Verts dans les moments décisifs de la saison passée.

Réconciliation avec les supporters et nouvel élan

Au-delà du terrain, le retour de Batubinsika s’inscrit aussi dans un contexte humain. L’ancien joueur de Famalicao a tenu à rencontrer les groupes de supporters rcemment, afin d’aplanir les tensions liées à un épisode douloureux de la fin de saison dernière.

Victime d’un geste violent d’un pseudo-supporter, le défenseur avait été profondément marqué. Son geste de célébration — un « chut » après son but contre Toulouse — avait été mal interprété. Aujourd’hui, la page semble tournée. Le joueur a échangé, compris, et veut désormais contribuer à la relance collective.

Ce retour progressif, soutenu par le vestiaire et validé par le staff, pourrait marquer un nouveau départ pour Batubinsika et, espérons-le, pour toute la défense verte.