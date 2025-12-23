L’ASSE retrouvera le Stade Geoffroy Guichard lors de la 24ᵉ journée de Ligue 2. Pour l’occasion, les stéphanois joueront face à Laval le week-end du 20-21 février 2026. La rencontre a officiellement été fixée.

Les stéphanois ont croisé la route des tangos dès l’ouverture du championnat. L’ASSE avait été tenue en échec en Mayenne lors de la première journée après un but égalisateur tardif des Lavallois. Menés 1-0, les Verts avaient pris l’ascendant grâce à Cardona puis Boakye avant d’être rejoints avant la pause.

Au retour des vestiaires, Ben Old débloquait officiellement son compteur en Vert et permettait à l’ASSE de reprendre l’avantage. Finalement, les hommes d’Olivier Frappoli avaient arraché le 3-3 en fin de partie sur coup de pied arrêté.

Les réceptions de Laval sont synonymes d’ennui

Lors du dernier passage de l’ASSE en Ligue 2, Laval s’est présenté à 2 reprises dans le Chaudron. D’abord en janvier 2023, où les coéquipiers du néo-gardien des Verts, Gautier Larsonneur, s’étaient imposés 1-0 grâce à Mathieu Cafaro. À l’époque, les hommes de Laurent Battles étaient englués dans une crise de résultats qui avait occasionné un boycott des matchs à domicile de la part des groupes de supporters.

La saison suivante, les 2 équipes jouaient le haut de tableau en Ligue 2. L’ASSE venait d’acter la nomination d’Olivier Dall’Oglio, quelques semaines plus tôt. Si la dernière rencontre face à Bastia avait été une satisfaction dans le jeu, les stéphanois avaient été bien plus à la peine face à Laval. La rencontre s’était soldée sur un triste 0-0 où peu de situations dangereuses avaient été à signaler.

ASSE - Laval est programmé

L’ASSE accueillera Laval le samedi 21 février à 20h pour le compte de la 24ᵉ journée de Ligue 2. Bein Sports se chargera, comme d’habitude, de la diffusion de la partie.

Programmation complète de la 24ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 20 février 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

FC Annecy – Red Star FC

USL Dunkerque – SC Bastia

Rodez Aveyron Football – Montpellier Hérault SC

US Boulogne CO – Clermont Foot 63

AS Nancy-Lorraine – Grenoble Foot 38

Samedi 21 février 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

ESTAC Troyes – Pau FC

Samedi 21 février 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Stade de Reims – Amiens SC

Samedi 21 février 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – Stade Lavallois MFC

Lundi 23 février 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Le Mans FC – EA Guingamp