L'ASSE disputait son dernier match de la Coupe LFFP ce samedi contre Grenoble. Éliminées, les Vertes voulaient bien terminer avant d'affronter le PSG la semaine prochaine.

Battue par Nice et Thonon Évian Grand Genève, l'ASSE était déjà éliminée de la Coupe LFFP avant d'affronter Grenoble pensionnaire de Seconde Ligue. Mais cette rencontre était l'occasion pour les joueuses de Sébastien Joseph de retrouver des automatismes après deux semaines sans rencontre officielle disputée en intégralité.

Les mots de Sébastien Joseph

Le coach des Vertes comptait absolument enchaîner après le seul succès de la saison, acquis face à Montpellier à la maison :

« Il faut enchaîner les résultats positifs, une performance n’a de sens que dans la régularité. On a pris du retard dans le premier bloc de matchs, on a un deuxième bloc très important que l’on a bien entamé. »

Le groupe de l'ASSE a été remaniée. Plusieurs joueuses évoluant en R1 l'ont rejoint.

"Pour ce match, deux joueuses de la R1 vont intégrer le groupe, en plus de joueuses comme Welma Fon, Laura Hermann et Nikolina Istocki qui ont eu moins de temps de jeu, ainsi que Kedie Johnson qui a fini de purger sa suspension."

Résumé de Grenoble - ASSE

Les Vertes ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à une entame de match intense. Dès la 5e minute, Nikolina Istocki ouvre le score après un pressing haut de Welma Fon, dont la frappe avait touché le montant. L’ASSE domine les débats, enchaînant les occasions par Gajic (13e), Fon (15e) et Connesson (17e).

À la 39e minute, Amandine Pierre-Louis double la mise, avant qu’Adèle Connesson ne porte le score à 3-0 juste avant la pause (44e). Les Stéphanoises, largement supérieures, rejoignent les vestiaires avec une avance confortable. À noter les entrées à la mi-temps de Mansuy et Corboz, venues remplacer Gajic et Bataillard.

Dès la 56e minute, l'ASSE inscrit un quatrième but grâce à Nikolina. Sébastien Joseph en profite pour faire tourner. Adèle Connesson et Welma Fon sont remplacées par Alexandria Lamontagne et Chloé Tapia. Quelques minutes plus tard, Marion Romanelli remplace Amandine Pierre-Louis. Peu avant la fin de la rencontre Grenoble réduit l'écart, 1-4.

C'est sur ce score que ce match de termine. Rendez-vous mercredi prochain à 17h pour la reprise de la rencontre face à Strasbourg.