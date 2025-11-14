À l’approche de la rencontre de coupe de France face à Quetigny (R2), ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à se déplacer à Dijon pour lancer son aventure. Avant de découvrir une nouvelle compétition, Eirik Horneland a abordé ce match du 7ᵉ tour de la Coupe de France.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il y a des chances pour que nos jeunes joueurs du Centre fassent partie de l'équipe. On a vu la semaine dernière la prestation de Kevin Pedro qui sort de l'équipe réserve. Il a fait un très bon match avec l'équipe première. Quand on est réserviste, il faut être prêt à la moindre opportunité qui se présente et faire de son mieux pour profiter de cette chance offerte."



Le moment pour Eymard et N'Guessan

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “En attaque, il nous reste quand même Augustin Boakye qui sera titulaire. On a aussi à notre disposition N’Guessan qui va jouer. Et ensuite, on sera certainement obligé d'utiliser un de nos milieux de terrain habituels en attaque. Peut-être que ce sera le cas avec Paul Eymard.

Paul Eymard ? Je suis content qu'il soit avec nous depuis quelques semaines. Il est concentré, il est en progrès dans ses entraînements. Ça fait déjà un petit moment qu'il s'entraîne avec nous. Il montre beaucoup de choses positives à l'entraînement. Le temps est venu de le voir en match et c'est ce qui va se passer ce samedi.

J'ai hâte de voir N'Guessan et Eymard jouer avec l'équipe. Ils sont avec nous depuis un bon moment. Maintenant, c'est le moment de se montrer pour eux."

Makhloufi la meilleure option pour l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Lassana fait seulement sa première semaine d'entraînement complète avec nous cette semaine, donc il aura certainement du temps de jeu, mais je ne pense pas que c'est lui que nous mettrons en tant que titulaire. Celui qui a peut-être davantage de chances de débuter, c'est Maedine Makhloufi qui est la meilleure option pour nous. Il s'est entraîné avec nous toute la semaine. C'est un joueur que j'apprécie dans son rôle de latéral gauche. Il a un bon potentiel pour faire la différence offensivement."

Eymard dans un rôle hybride

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Cette rencontre est une chance aussi pour Dylan Batubinsika et Yvann Maçon. Ils ont envie de jouer, mais c'est aussi le cas pour Dennis Appiah. Tous les trois veulent jouer.

Mickael Nadé est aussi l'un des titulaires de l'équipe. On va voir comment est-ce qu'on se décide pour former cette ligne défensive.

Ce qui est aussi important pour nous, c'est d'accorder du temps de jeu à nos jeunes joueurs pour qu'on les voit évoluer avec l'équipe professionnelle.

Igor Miladinovic est de retour après la suspension. Il va jouer, car il a besoin de minutes de match après 3 matchs ratés. C'est un match important pour lui. Florian Tardieu a été ménagé cette semaine. Il avait une raideur dans l'ischios. C'est un joueur qui a beaucoup joué jusque-là. Il a fait 12 rencontres. On sait aussi qu'Aïmen Moueffek a besoin de temps de jeu. On va essayer de trouver la meilleure combinaison au milieu de terrain.

On aura aussi à notre disposition Paul Eymard qui jouera certainement dans un rôle un peu différent que celui dont il a l'habitude au milieu de terrain et Jules Mouton fera partie de cette équipe au milieu de terrain."

Source : Conférence de presse