À deux jours du match face à Bastia, Eirik Horneland s’est montré lucide mais déterminé lors de sa conférence de presse. Malgré les absences et un effectif souvent recomposé, l’entraîneur des Verts assure que son optimisme demeure intact avant un rendez-vous crucial à Geoffroy-Guichard.

Interrogé sur la multiplication des forfaits et l’incapacité à aligner un onze stable, Horneland n’a pas cherché à masquer les difficultés. “La situation n'est évidemment pas parfaite, mais il n'y a pas de quoi perdre son optimisme”, a-t-il expliqué. Le technicien reconnaît que “plusieurs changements imposés” ont perturbé la continuité du travail, tout en refusant d’y voir un frein définitif. “On n'a pas eu régulièrement le même onze de départ. Ce n'est pas optimal, mais c'est la situation à laquelle on doit faire face. On s'adapte.” Il insiste d’ailleurs sur le bénéfice tiré par les jeunes joueurs, saluant l’émergence de Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku ou Kevin Pedro : “Ils ont été retenus pour certaines rencontres, parfois avec une assez grosse pression, et c'est des choses qui les font grandir.”

Blessures, préparation et mercato : Horneland clarifie tout

Sur la série de blessures, Horneland a tenu à nuancer les conclusions hâtives. “Pour analyser ces blessures, il faut surtout rentrer dans l'historique personnel des joueurs”, a-t-il indiqué, rappelant qu’il n’existe “pas une seule blessure qui se répète sur l'ensemble de l'effectif.” Il pointe surtout des soucis musculaires liés à un manque de continuité : “Les joueurs n'ont pas tout le temps eu la meilleure préparation optimale, le meilleur temps de jeu optimal pour pouvoir s'adapter.”

Quant à un éventuel recours au marché hivernal, le coach ferme clairement la porte : “Je ne pense pas que la récurrence des blessures actuelles génère un besoin pour le mercato.” Selon lui, l’effectif sera bientôt au complet : “À la mi-janvier, on aura récupéré l'ensemble de nos joueurs.” Il évoque cependant un point précis : “On est peut-être un peu court sur le poste de latéral, mais sinon au niveau du milieu et des attaquants, on a un effectif assez chargé. Peut-être même un peu trop.” Une manière assumée d’affirmer la ligne sportive : “La situation actuelle ne nous pousse pas à regarder le marché hivernal.”

Un match crucial : agressivité bastiaise et exigence stéphanoise

Abordant la venue de Bastia, Horneland refuse tout excès de confiance malgré l’écart au classement. “Bastia est dans une situation assez critique, mais je la compare à la nôtre car ils ont besoin de points et de victoires, tout comme nous.” Il prévient son groupe de l’intensité à attendre : “C'est une équipe agressive… Ils n'auront pas peur de venir se poser devant nous et de casser le rythme.”

Le technicien insiste sur la nécessité de maîtriser la rencontre : “Si on regarde le classement, on peut penser qu'il y aura une grande différence entre les deux équipes, mais c'est surtout à nous de faire ce qu'il faut pour faire tourner le match en notre faveur.” Une déclaration qui fixe le cadre d’un duel complexe, où la combativité bastiaise et les incertitudes stéphanoises n’annulent pas les ambitions des Verts.