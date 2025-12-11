Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui, à 2 jours de la dernière rencontre de Ligue 2 pour l’ASSE en 2025. L’entraîneur norvégien a été invité à faire le point sur son effectif avant la réception de Bastia pour la 17ᵉ journée de Ligue 2. Voici ses mots.

Avant la rencontre face à Dunkerque, Eirik Horneland avait dû se passer d’Augustine Boakye. Touché, en fin de semaine passée. Le ghanéen était de retour sur les pelouses de l’Etrat en début de semaine mais n’avait pas retrouvé le groupe. Lucas Stassin, forfait depuis la fin de la trêve internationale de novembre, a quant à lui fait son retour au collectif ce mardi. Les deux hommes sont de retour et disponibles pour défier Bastia, ce samedi (20 h)

En défense, Chico Lamba se rapproche d’un retour et poursuit sa réathlétisation, plus de 2 mois après son opération. Le Portugais continue de se préparer physiquement pour revenir en forme sur les terrains en championnat mais ne reviendra pas avant janvier. L’ASSE ne précipite pas le retour de sa recrue la plus chère du dernier mercato d’été en Ligue 2.

Djylian N’Guessan et Lassana Traoré sont à nouveau forfaits pour cette partie. Ce qui est également le cas d’Ebenezer Annan. Le latéral ghanéen semble s’être sérieusement blessé sur la pelouse de Dunkerque. La conférence de presse du jour était une occasion pour le coach de l’ASSE, Eirik Horneand, de donner des précisions sur la blessure de son latéral.

La mauvaise nouvelle vient de Joshua Duffus, qui semble avoir rechuté et ne sera pas disponible avant le mois de Janvier, tout comme Aïmen Moueffek, pourtant de retour à Dunkerque... C'est une véritable cascade de blessures qui touche l'ASSE en cette fin d'année 2025.

Les mots du coach de l’ASSE

Les mots d'Eirik Horneland sur l'état du groupe avant Bastia : "Chico Lamba et Lassana Traoré reviendront en janvier, tout comme João Ferreira, Aïmen Moueffek, Joshua Duffus, Djylian N’Guessan et Ebenezer Annan. Augustine Boakye et Lucas Stassin sont, eux, de retour dans le groupe pour cette rencontre."

Par ailleurs, l'entraîneur Norvégien a également annoncé qu'Irvin Cardona et Kévin Pedro étaient incertains pour défier Bastia. Le premier n'a repris l'entraînement qu'aujourd'hui après avoir été malade tandis qu'un point sera fait pour le second.