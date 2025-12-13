Formé à Saint-Étienne, buteur pour sa première apparition en pro, Ayman Aiki devait retrouver Geoffroy-Guichard et l'ASSE. Mais son aventure corse tourne mal.

Samedi, l’AS Saint-Étienne (ASSE) reçoit Bastia dans un match crucial pour bien finir l’année. Et dans les rangs corses, un nom ne passe pas inaperçu côté stéphanois : Ayman Aiki, pur produit du centre de formation des Verts. Buteur dès sa première apparition en Ligue 2 en juillet 2022 face à Dijon, il est devenu à 17 ans et 35 jours le plus jeune buteur stéphanois en pro depuis Kurt Zouma. Mais depuis ? Le feu s’est éteint.

Le jeune ailier droit de 20 ans avait pourtant prolongé avant d’être prêté à Bastia début 2025. Un prêt transformé en transfert définitif durant l’été, preuve de la confiance que le club corse semblait lui accorder. Mais, la greffe ne prend pas.

Aiki (ex-ASSE) à Bastia : un pari en souffrance

Depuis son arrivée en Corse, Ayman Aiki n’a toujours pas débloqué son compteur. En douze apparitions, il n’a été titularisé que deux fois. Il affiche zéro but, zéro passe décisive. Le flop du dernier mercato bastiais.

Le talent est là, mais les attentes contrastent avec des performances très timides. À Bastia, où les résultats sportifs sont alarmants (le club est lanterne rouge de Ligue 2), l’ancien Stéphanois n’échappe pas aux critiques. À 20 ans, il ne parvient pas à s'imposer. Un visage loin du joueur percutant et audacieux aperçu chez les jeunes de l’ASSE.

Pas de retour à Geoffroy-Guichard : un goût d’inachevé

Samedi, Aiki devait retrouver Geoffroy-Guichard. Face à des supporters qui l’ont vu éclore. Un club où il n’aura finalement disputé que 13 matches pour 378 petites minutes.

Mais son entraineur a fait le choix de ne pas le convoquer. Blessure ? Choix de l'entraineur ? Peu importe. Cette absence confirme la triste tendance depuis le début de saison.

Côté ASSE, le départ d’Aiki avait été vu comme un ajustement logique. Aujourd’hui, peu regrettent son transfert. Un retour sur ses terres aurait pu être un déclic ? On ne le sera jamais. Reste à voir comment ses nouveaux coéquipiers s'en sortieont face à ses anciens camarades. Réponse samedi à Geoffroy-Guichard. On lui souhaite évidemment de se relever.

