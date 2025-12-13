L’ASSE reçoit le Sporting Club de Bastia ce samedi soir. Vaincus à Dunkerque, les Verts veulent se relancer face à une équipe qui n’a marqué aucun but à l’extérieur en Ligue 2 cette saison. Voici la composition attendue pour défier les Corses.

À Dunkerque, les Stéphanois auraient pu revenir à égalité de points du leader troyen. Les hommes d’Eirik Horneland se sont inclinés et ont laissé Troyes seul en tête avant la dernière journée de la phase aller en championnat. Les Verts doivent repartir de l’avant dès ce week-end, face à des Bastiais en crise de résultats.

Stassin et Boakye de retour mais six forfaits annoncés pour l’ASSE

Samedi dernier, l’ASSE avait récupéré plusieurs joueurs. Souffrant d’une lésion aux ischios, Joshua Duffus avait pu faire son retour. Ce fut également le cas d’Aïmen Moueffek, entré en jeu à quelques minutes du terme de la rencontre. Les deux joueurs sont de nouveau forfaits et ne seront pas de retour avant 2026.

Blessé à Dunkerque, Ebenezer Annan ne sera pas non plus de la partie face à Bastia. Le latéral ghanéen souffre de la cheville et devrait manquer quelques semaines de compétition. Chico Lamba est toujours en réathlétisation et sera de retour en janvier. Joao Ferreira devra aussi attendre 2026 pour retrouver la compétition.

Contrairement à eux, Augustine Boakye est apte pour cette dernière réception de l'année. C'est également le cas de Lucas Stassin. Le buteur belge est de retour dans le groupe de l’ASSE ce samedi. Incertain, Irvin Cardona est bien dans le groupe. Le maltais avait effectué son retour sur les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin, ce jeudi. Le cas de Kévin Pédro était aussi surveillé, le jeune défenseur stéphanois est bien là.

Old enchaîne au poste de latéral gauche

Comme d’habitude, Gautier Larsonneur sera le gardien et capitaine des Verts pour cette 17ᵉ et dernière journée de la phase aller. Le portier formé à Brest espère obtenir un clean sheet face à une équipe de Bastia qui n’a pas marqué en huit déplacements cette saison en Ligue 2.

Eirik Horneland devrait reconduire la même ligne défensive que celle qui a terminé le match à Dunkerque. Dennis Appiah va enchaîner une seconde titularisation en championnat. Mickaël Nadé, pour sa part, jouera une 17ᵉ rencontre consécutive en Ligue 2 cette saison. Le joueur formé à l’ASSE devrait une nouvelle fois être associé à Maxime Benauer. Enfin, Eirik Horneland a annoncé que Ben Old va débuter au poste d’arrière gauche.

Horneland ne change pas son entrejeu

Incertain la semaine passée, Mahmoud Jaber a pu tenir sa place sur la pelouse de Dunkerque. Le milieu devrait de nouveau être titularisé au poste de sentinelle du milieu stéphanois.

Avec l’absence d’Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic enchaînera une seconde titularisation aux côtés de Florian Tardieu. L’ancien Troyen va connaître sa 17ᵉ titularisation en autant de journées de Ligue 2, comme Mickaël Nadé et Gautier Larsonneur.

Deux retours pour un changement en attaque pour l’ASSE

Eirik Horneland devrait choisir les mêmes joueurs que face à Dunkerque, pour animer les ailes de l’attaque de l’ASSE. Irvin Cardona devrait pouvoir tenir sa place à droite. Zuriko Davitashvili devrait quant à lui enchaîner une seconde titularisation de suite à gauche.

En pointe, le Norvégien dispose de deux nouvelles solutions. Après avoir donné ce rôle à Nadir El Jamali, la semaine passée, Eirik Horneland peut compter sur Augustine Boakye et Lucas Stassin. Le premier, touché à la cheville, avait manqué le voyage à Dunkerque, tandis que le second n’a plus joué en Vert depuis le déplacement à Troyes. C’est Augustine Boakye qui tient la corde pour débuter à la pointe de l’attaque stéphanoise face à Bastia.