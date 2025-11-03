Après une gifle infligée à Pau, les Verts sont retombés dans leurs travers contre le Red Star. Ce lundi soir, Sainté Night Club revient sur cette semaine en montagnes russes pour l'ASSE.

L’AS Saint-Étienne vient d’enchaîner deux performances diamétralement opposées : un 6-0 impressionnant contre Pau, suivi d’une défaite indigne face au Red Star. Que faut-il retenir ? L’équipe de Sainté Night Club se penchera sur cette semaine déroutante, entre euphorie collective et chute libre.

Que manque-t-il à l'ASSE ?

Manque d’humilité ? D’engagement ? Ou tout simplement de constance ? La question est sur toutes les lèvres. Dès l’échauffement à Bauer, les signaux étaient négatifs comme l’a confié Florian Tardieu. Pour Horneland, c’est la confiance qui s’est évaporée. Est-ce vraiment le seul problème ?

Le plateau reviendra sur les choix tactiques, notamment la titularisation répétée de Ferreira, en difficulté sur son côté droit, ou le match raté de Stassin, toujours en panne d’efficacité. Larsonneur, Davitashvili, Cardona ou Moueffek : qui a surnagé ? Les chroniqueurs feront le tri entre tops et flops.

Horneland sous pression : le point de bascule ?

Avec 4 défaites en 6 matchs, l’ASSE affiche un bilan préoccupant. Malgré 12 buts marqués, les carences défensives sont criantes, notamment en transition. L’émission s’interrogera sur la doctrine Horneland et sa capacité à faire évoluer son système.

Une phrase choc de Tardieu (“ce sont les consignes donc on les écoute”) alimente les doutes : le vestiaire commence-t-il à douter du coach ? Faut-il déjà envisager un possible changement en cas de mauvais résultats à venir ? Réponse ce soir dans SNC.

Ligue 2 : la montée se complique ?

L’ASSE glisse à la 3ᵉ place et pourrait être reléguée du podium selon les résultats du soir. Troyes, Pau, Montpellier, Le Mans, Dunkerque… : la course à la montée s’annonce féroce. Les Verts doivent-ils revoir leurs objectifs à la baisse ? Fini le rêve de titre ? Place à la bataille pour le Top 5 ?

ESTAC - ASSE : match à quitte ou double

Le choc contre Troyes samedi prochain pourrait tout changer. L’ESTAC est intraitable à domicile (7 victoires sur 7, 5 buts encaissés seulement). Une défaite condamnerait presque l’ASSE à tirer un trait sur le titre. Quelle compo Horneland va-t-il aligner pour éviter le naufrage ? L’émission apportera des premiers éléments de réponse.

