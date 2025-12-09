Depuis plusieurs semaines, l'ASSE joue sans ses deux buteurs. Lucas Stassin et Joshua Duffus reviennent doucement de blessure. Une épine dans le pied d'Eirik Horneland qui a peut-être été sous-estimé.

Si le bilan n'est pas bon après 16 journées de Ligue 2, l'ASSE a longtemps pu s'appuyer sur une attaque plus talentueuse que la moyenne. Ces dernières semaines, Eirik Horneland doit bricoler avec les blessures de ses trois avant-centre de métier. En août, Augustine Boakye avait offert une option aussi inattendue que payante. Face à Nancy, le ghanéen n'avait pas brillé sur le front de l'attaque. Absent à Dunkerque, C'est le jeune Nadir El-Jamali (18 ans) qui a dû s'y coller.

Boakye, la tuile de dernière minute

Pour sa seconde titularisation de la saison, Nadir El-Jamali n'a pas démérité. Dans un rôle de faux numéro 9, il avait la lourde charge de conserver les ballons pour permettre la construction des offensives stéphanoises. Lors des 71 minutes disputés, il n'aura pas compté ses efforts. S'il aurait pu être plus juste à plusieurs reprises, sa prestation reste prometteuse pour son jeune âge.

La blessure inattendue d'Augustine Boakye a été un véritable coup dur pour les Verts. Une absence qui s'ajoute à la véritable hécatombe qui touche les Verts. Joshua Duffus, de retour, ne pouvait pas être aligné d'entrée. Lucas Stassin et Djylian N'Guessan étaient toujours en réathlétisation.

L'ASSE s'est déjà fait peur face à Nancy. Face à un adversaire largement à leur portée, les Verts n'avaient pas su se montrer convaincant. Le manque de buteur avait déjà été remarqué.

La raison principale de la défaite à Dunkerque ?

Eirik Horneland, lucide, ne cache pas ses difficultés à trouver des alternatives efficaces. Au micro de beIN Sports, il n'a pas mâché ses mots : « Nous sommes une équipe qui marque beaucoup de buts. Face à Dunkerque, c'est l'exception à la règle. Le problème pour nous, c'est que nous avons Stassin, Boakye et plusieurs blessures. Nous avons lancé El-Jamali, mais il faut toujours trouver du rythme avec ces nouveaux joueurs qui débute en attaque. Il est difficile d'être régulier dans ces conditions. Il faut le considérer. J'espère que nous serons au complet face à Bastia."

L'attaque doit porter l'ASSE

Avec 33 buts marqués en 16 journées, l'ASSE est encore la meilleure attaque (devant Reims : 32 buts). Une moyenne de 2.06 buts par match qui permet de maintenir les Verts dans la course pour à la montée. Face à Bastia comme sur la seconde partie de saison, l'ASSE aura besoin d'un avant-centre. Que ce soit Joshua Duffus ou Lucas Stassin, les Verts doivent retrouver leurs armes pour atteindre leur objectif : retrouver la Ligue 1.