Eirik Horneland est apparu déçu en conférence de presse ce samedi, après la défaite de l'ASSE à Dunkerque (1-0, 16e journée de Ligue 2). Les Verts n'ont pas su convertir le grand nombre d'occasions procurées. D'après des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

Insipide en première mi-temps. Puis un peu plus tranchant en seconde. Les Verts auraient sans doute pu espérer mieux que cette défaite à Marcel Tribut. Mais c'est l'équipe à domicile qui a pris les devants. Certes, un peu tardivement (74ᵉ, Bardelli). Pas de quoi ravir Eirik Horneland.

"On aurait dû revenir avec ce point du nul" (Horneland après Dunkerque-ASSE)

"La première période a été plutôt serrée entre les deux formations, analysait le coach de l'ASSE à tête reposée. Ensuite, après la pause, on pensait qu’on arriverait à avoir une rencontre un peu plus ouverte. On voulait prendre l’initiative. Mais eux, ils ont plutôt bien entamé leur mi-temps, avec ce tir après un corner. On aurait dû avoir un peu plus de possession. Mais on a clairement manqué de verticalité."

Sur la première période, on a peiné à entrer dedans. Et au fil de la rencontre, on a fini par trouver un peu plus de rythme. C’est ce qu’on cherche : trouver ce rythme pour être le plus dangereux possible. Aujourd’hui, Nadia Jamali, qui est milieu de terrain, a vraiment fait un bon match en tant qu’attaquant. C’était un style différent, un rythme différent pour lui, mais il s’en est bien sorti. On aurait aussi pu proposer autre chose si on avait pu s’appuyer davantage sur Joshua Dufus. Donc il y a pas mal de différences, et on est obligés de composer avec. Pour moi, c’est plus facile à accepter.

Après, on a essayé de courir après le score. On a eu quelques contres, quelques bons centres. Mais on n’a pas réussi à faire mieux. On a manqué un peu de fraîcheur, un peu de vitesse, un peu de verticalité dans le dernier tiers du terrain. Je pense qu’on a eu les occasions pour égaliser. On aurait dû revenir avec ce point du match nul qu’on aurait mérité."

"J’ai beaucoup plus de mal à accepter le but qu’on a concédé."

L'entraîneur norvégien pointe notamment du doigt le coup fatal infligé par l'USLD. "Il y a ce but, surtout, où il y a eu un vrai moment d’absence de l’équipe. Ce n’est pas acceptable. C’est un moment clé de la rencontre.

J’ai beaucoup plus de mal à accepter le but qu’on a concédé. Il me reste en travers de la gorge. On a été trop passifs, on n’a pas attaqué le ballon comme il fallait. Et ça, c’est quelque chose qui m’embête plus que notre difficulté à trouver le bon rythme ce soir."

Horneland explique l'inefficacité des Verts en Ligue 2

Pourtant, les Stéphanois ont eu de nombreuses fois l'occasion d'enterrer la rencontre. Sans succès. "Je crois qu’on a perdu la bonne relation entre les joueurs offensifs, affirme Eirik Horneland. Malheureusement, depuis le début de saison, on a eu plusieurs absences à ces postes. Il est difficile de trouver le bon rythme avec une ligne offensive qui change régulièrement.

C’est ce qui nous manque pour avoir la consistance qu’on aimerait. C’est un peu pareil au milieu de terrain. Un peu plus encore sur les postes de latéraux. (...) Mais quand les joueurs commencent à avoir un peu plus de repères, ils commencent à mieux attaquer, à créer des rythmes plus efficaces, à devenir plus dangereux."