L'ASSE compose avec une infirmerie toujours aussi pleine. Ebenezer Annan est venu compléter les rangs après son entorse de la cheville. Les Verts doivent affronter Bastia (Ligue 2) et Nice (Coupe de France). Quels retours attendre ?

Jeudi dernier, Eirik Horneland faisait le point sur l'effectif stéphanois avant de se déplacer à Dunkerque. La liste des absents et autres incertains était effrayante : Lassana Traoré, Chico Lamba, Lucas Stassin, Djylian N'Guessan absents. Aïmen Moueffek, Mahmoud Jaber et Paul Eymard incertains. Ces derniers ont finalement fait leur retour. Mais, Horneland a dû composer sans Augustine Boakye touché à la séance de vendredi.

À Dunkerque, seul Joshua Duffus a fait son retour pour l'ASSE. Si l'entraineur norvégien évoquait en conférence de presse un groupe trop volumineux, celui-ci doit toutefois piocher dans les réserves. Ceci sera-t-il une nouvelle fois le cas face à Bastia ? Plusieurs retours pourraient être attendus.

Stassin pour briller en fin d'année ?

Samedi, l'ASSE a dû aligner Nadir El Jamali sur le front de l'attaque. Duffus, en manque de temps de jeu, a été préservé. Le retour de Lucas Stassin ne serait pas du luxe. Horneland garde espoir. “On va voir si on peut arriver à récupérer Lucas Stassin pour les rencontres contre Bastia et Nice. Nous pourrions peut-être le récupérer. C'est du 50-50 pour l'instant. S'il revient, il pourrait être disponible pour Bastia et Nice. Mais, les jours passent vite…”

Le retour de Lucas Stassin est donc espéré pour cette semaine du côté de l'ASSE.

Davitashvili et Boakye présents ?

Augustine Boakye a écourté la séance de vendredi. Vraisemblablement touché à la cheville, il a pris part au déplacement des Verts mais n'a finalement pas figuré sur la feuille de match. Trop juste, il va poursuivre son travail de remise en forme cette semaine. Peut-être trop juste face à Bastia, il devrait postuler pour Nice - ASSE.

De son côté, Zuriko Davitashvili n'a pas terminé la rencontre. Touché au mollet ou simple crampe ? Les images des prochaines séances vont être scrutées de près.

ASSE : quatre absences confirmées avant 2026

Si l'incertitude est bien présente pour certains éléments de l'ASSE, d'autres sont d'ores et déjà certains de ne plus rejouer cette année. Djylian N'Guessan, Chico Lamba et Lassana Traoré devront attendre 2026. Ce sera également le cas d'Ebenezer Annan après son entorse à la cheville.