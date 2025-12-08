La 16ᵉ journée de Ligue 2 se terminait ce lundi soir par une rencontre entre le Stade de Reims et le Stade Lavallois. Les Rémois avaient l'opportunité de monter sur le podium en cas de succès tandis que les Lavallois pouvaient prendre trois points d'avance sur la zone rouge. Résumé de la rencontre.

Le Stade de Reims dispute son second match de Ligue 2 consécutif à Auguste-Delaune. Après un succès face à Montpellier, les Rémois avaient l'opportunité de mettre la pression sur le trio de tête. Les Champenois avaient l'occasion de revenir à un point de l'ASSE et de doubler le Red Star à la différence de buts.

Une carte à jouer pour Reims en Ligue 2

Les hommes de Karl Geraerts pouvaient monter sur le podium en attendant que le sort de Bastia - Red Star soit scellé. Pour rappel, le match a été interrompu suite au jet d'un fumigène sur Bradley Danger, joueur du club francillien. L'issue de la rencontre devrait d'ailleurs être jugée mercredi 10 décembre.

De leur côté, les Mayennais pouvaient prendre leurs distances avec Amiens et Nancy. Les trois équipes étaient à égalité de points avant le coup d'envoi de la rencontre ce lundi soir. Laval pouvait remonter à la treizième position en battant les rémois à Delaune.

Laval n'a pas existé

Problème, dans un Stade Auguste-Delaune clairsemé, l'équipe d'Olivier Frapolli n'a pas existé. Au contraire, ce sont les Rémois qui prennent rapidement le contrôle de la rencontre, avec une première occasion pour Nakamura, finalement contré par un défenseur (12'). La première pierre du festival du Japonais ce lundi, même si le premier but vient d'une reprise de volée de Pallois sur corner (17'). Derrière, Nakamura passe tout proche d'un top but (24'), il en met finalement un sublime cinq minutes plus tard. Des 25 mètres, du pied droit, le n° 17 Rémois trouve la lucarne d'un Samassa scotché (30').

Et comme si cela ne suffisait pas, les Lavallois voient Tchokounté marquer contre-son-camp (42'), de quoi offrir un avantage mérité de trois buts à la pause pour Reims. En seconde période, les Champenois passent en mode gestion mais inscrivent tout de même un quatrième but par l'entrant Bojang (71'). Un deuxième succès de rang pour Reims qui enchaîne et monte provisoirement sur le podium (3e, 28 points), à un petit point de l'ASSE. Le tout avant de défier le Red Star samedi 13 décembre pour un véritable duel du haut de tableau.