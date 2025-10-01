Face à Guingamp, l'ASSE a concédé leur première défaite de la saison (2-3) à Geoffroy-Guichard. Un revers qui ne remet pas en cause leur bon début de championnat, mais qui a mis en lumière un relâchement aussi visible sur le terrain que dans les discours d’après-match. Plusieurs joueurs, ainsi que leur entraîneur Eirik Horneland, ont pris la parole avec franchise. Manque d’envie, absence d’intensité, attitude insuffisante : les mots sont forts. Et une réaction est attendue dès samedi prochain, sur la pelouse de la Mosson face à Montpellier.

Il n’a pas cherché d’excuses. Lucas Stassin, au micro du club, a assumé avec franchise la contre-performance : "Je pense qu’on ne peut en vouloir qu’à nous-mêmes. Nous avons fait une mauvaise prestation. Toute l’équipe doit mieux faire."

Plus que le résultat, c’est l’état d’esprit affiché qui dérange : "Je pense que c’est dans la mentalité et dans l’entame de match que nous devons faire beaucoup mieux. J’espère que nous prendrons ce match comme exemple et que nous rebondirons dès le début de la semaine prochaine avec une bonne mentalité."

ASSE : Un manque d'humilité sanctionné

Gautier Larsonneur, tout aussi direct, n’a pas mâché ses mots après la rencontre : "Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir. Revenir à 1-1 à la pause, c’est presque miraculeux tant notre première mi-temps a été insuffisante. On n’a pas proposé grand-chose." Et d’ajouter, avec lucidité : "Ce soir, cette rencontre doit nous rappeler l’essentiel : l’humilité. Ce n’est pas parce que nous sommes l’AS Saint-Étienne que les points vont nous être offerts."

Dans un Chaudron pourtant bien garni (plus de 32 000 supporters), les Verts ont donné le sentiment d’un groupe physiquement émoussé, mais surtout mentalement absent. Une attitude que leur coach, Eirik Horneland, n’a pas hésité à pointer du doigt : "On a commencé la rencontre avec pas assez d’envie, pas assez d’envie de prendre l’initiative. On a eu l’impression que l’on pouvait faire comme si le match allait basculer en notre faveur sans faire vraiment d’efforts."

Parfait, voici la deuxième partie du dossier, centrée sur Maxime Bernauer, qui avait déjà identifié certains signaux de relâchement avant la défaite face à Guingamp.

Bernauer l’avait senti venir

Si certains supporters ont été surpris par le visage affiché par les Verts samedi soir, Maxime Bernauer, lui, avait déjà perçu une baisse d’intensité quelques jours plus tôt, à l’issue de la victoire à Amiens (0-1). Des propos lucides, qui résonnent encore plus fort après la prestation face à Guingamp. Bernauer insistait déjà sur le manque de maîtrise collective et l’irrégularité technique : "Il y a eu un peu trop d’erreurs techniques, on a perdu des ballons trop facilement et on les a laissés installer leur jeu. D’habitude, on arrive à presser plus haut et à récupérer vite, mais là on était un peu plus loin dans les duels." Une alerte passée sous les radars.

Montpellier, un virage mental à négocier

Le revers face à Guingamp ne remet pas en cause le bon début de saison stéphanois, mais il agit comme un signal d’alerte clair. Et le déplacement à Montpellier, ce samedi, tombe au bon moment pour tester la capacité du groupe à rebondir rapidement. "C’est notre première défaite, ce n’est pas comme si nous enchaînions les mauvais matchs, mais il faut faire mieux", soulignait Lucas Stassin, lucide, mais déterminé.

Gautier Larsonneur abonde dans ce sens : "Chaque équipe qui nous affronte joue sa vie face à nous. Guingamp l’a montré. De notre côté, on n’a pas été au niveau, et il faudra vite corriger ça."

ASSE : Réaction attendue

La réaction attendue à la Mosson devra d’abord passer par l’attitude. Le mot revient dans toutes les bouches : "mentalité". Eirik Horneland, lui, est parfaitement conscient de ses responsabilités : "Mon travail, c’est d’amener les joueurs à leur meilleur niveau. Aujourd’hui, je trouve qu’on a été trop peu dynamiques, trop attentistes. Il faut qu’on retrouve du rythme, de l’engagement, de l’humilité."

Le Norvégien veut voir une équipe qui travaille, qui presse, qui fait les efforts ensemble. Ce que Saint-Étienne n’a pas su faire contre Guingamp. En face, Montpellier n’aura aucune intention de faire de cadeaux. Ce match pourrait donc marquer un tournant mental, autant qu’un test physique. L’ASSE a les armes. Reste à les utiliser avec l’état d’esprit qui faisait sa force en début de saison.