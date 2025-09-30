Découvrez les coulisses d’une semaine a 2 rencontres avec le déplacement à Amiens et le match entre l’ASSE et l’En Avant Guingamp avec la vidéo de l'inside publiée par l'ASSE. Retour sur une première défaite frustrante pour les Verts.

Jusqu’à cette 8e journée de Ligue 2, l’ASSE était la seule équipe encore invaincue du championnat. Face à Guingamp, les hommes d’Eirik Horneland avaient l’occasion de confirmer leur solidité à domicile et de conserver leur place de leader. Mais les Bretons, venus avec un plan de jeu clair et beaucoup de discipline, ont brisé cette série (1-2).

Le premier tournant est arrivé à la 29e minute avec l’ouverture du score d’Amine Hemia. Bien placé, le Guingampais profitait d’un ballon mal dégagé pour surprendre Larsonneur. Les Verts ont eu le mérite de réagir avant la pause grâce à Augustine Boakye. Son tir contré à la 44e minute a trompé Bartouche et relancé Geoffroy-Guichard.

Une seconde période cauchemardesque pour l'ASSE

On pensait les Stéphanois relancés, mais Guingamp s’est montré plus tranchant. Entré en jeu, Darly Nlandu a redonné l’avantage aux visiteurs d’une frappe puissante (67e). Puis, sur un corner mal repoussé, Tanguy Ahilé a fait le break à la 81e minute, plongeant Geoffroy-Guichard dans une énorme frustration.

Cette tension s’est matérialisée sur la pelouse : Maxime Bernauer, hors de lui après la célébration du buteur breton, a été expulsé pour un geste d’humeur (82e). À dix, l’ASSE n’a pu que sauver l’honneur grâce à une tête de Mickaël Nadé dans le temps additionnel (90+2). Trop tard pour espérer éviter la première défaite de la saison.

Inside : l’ASSE fatiguée après Amiens

Au-delà du résultat, cette rencontre restera comme un moment charnière du début de saison. L'inside vous propose de replonger au coeur de la préparation des hommes d'Eirik Horneland. Une semaine qui restera donc comme celle qui a scellé la première défaite des Verts au cours de cette saison 2025/26.

Avant cette rencontre, la semaine de l’ASSE avait démarrée par un succès à Amiens, mardi dernier. Un succès difficile mais qui rapporte 3 points très importants comme le soulignent Mahmoud Jaber et Maxime Bernauer au micro du club après la rencontre. Au lendemain de la partie, Lucas Stassin confiait lors de la séance de récupération que la fatigue se faisait ressentir après avoir enchaîné un second match en 3 jours. Le club nous plonge aussi dans la préparation d’un exercice peu apprécié par Florian Tardieu : la conférence de presse.

La semaine a également été marquée par les photos officielles des joueurs de toutes les sections. Un moment vécu à Geoffroy Guichard, qui a procuré des émotions aux plus jeunes.

Immersion dans les coulisses d’un soir difficile

Eirik Horneland a pris la parole avant la rencontre face à Guingamp dans les vestiaires : "J’étais plus inquiet sur le match de mardi, mais vous avez été dedans, vous avez fait que qu’il fallait. Aujourd’hui, si vous donnez tout, vous allez vous sentir a fond. Croyez-moi. Mais vous devez vous préparer, dès l’échauffement, il faut que vous ayez envie d’être impliqué, plein d’envie à chaque situation. Je veux de la solidarité… Quand vous serez sur le terrain, aidez-vous entre vous, tirez vous vers le haut. Allez toujours de l’avant, soyez les premiers sur le ballon, n’hésitez pas, allez y."

Malheureusement, l’ASSE n’a pas su prendre les devants face à l’EAG et a concédé sa première défaite de la saison. Une réaction est attendue dès samedi soir à Montpellier !