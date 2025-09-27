Le Stade Geoffroy-Guichard a accueilli ce samedi soir la rencontre entre l’ASSE et Guingamp, dans le cadre de la 8ᵉ journée de Ligue 2. Devant leur public, les Verts ont livré un match dont il ne faudra pas oublier les insuffisances face à une formation guingampaise valeureuse. Résultat : Défaite 3-2 ! À l’issue de la partie, plusieurs joueurs ont livré leurs impressions à chaud au micro de beIN Sports.

Dylan Louiserre (Guingamp) : « On était dans un grand stade, avec beaucoup de monde, et on savait que ce serait un match tendu. On a réussi à garder le score, même si la fin a été compliquée. Mais on a tenu bon, on a montré qu’on formait une vraie équipe défensive, avec un bloc solide. Chacun s’est battu pour l’autre, et c’est ce qui a fait la différence aujourd’hui.

C’est un match référence, parce que cette fois, on a joué bien plus de vingt minutes. Il faut maintenant continuer sur cette lancée, capitaliser sur ce qu’on a bien fait et corriger ce qui a moins bien fonctionné, pour progresser encore davantage. »

Larsonneur (ASSE) : "Cette rencontre doit nous rappeler l’essentiel : l’humilité"

Gautier Larsonneur (ASSE) : « Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir. Revenir à 1-1 à la pause, c’est presque miraculeux tant notre première mi-temps a été insuffisante. On n’a pas proposé grand-chose et, clairement, on doit faire beaucoup mieux.

Depuis le début de saison, il y a eu des matchs où on a eu la réussite avec nous, comme à Boulogne où l’on mène 1-0 sans forcément le mériter, ou encore à Amiens où l’on n’a pas été flamboyants. Ce soir, cette rencontre doit nous rappeler l’essentiel : l’humilité.

Ce n’est pas parce que nous sommes l’AS Saint-Étienne que les points vont nous être offerts. Chaque équipe qui nous affronte joue sa vie face à nous, et Guingamp l’a encore démontré en livrant un gros match. De notre côté, on n’a pas été au niveau, et il faudra vite corriger ça. »