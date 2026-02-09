Arrivé récemment à l’ASSE, Marten-Chris Paalberg n’a pas encore disputé ses premières minutes sous le maillot Vert. Une absence qui a interpellé certains supporters. Pourtant, la décision du staff s’explique logiquement et s’inscrit dans une gestion maîtrisée de son intégration.

L’arrivée de Marten-Chris Paalberg dans le Forez a suscité une vraie curiosité. Présent dans les tribunes de Geoffroy Guichard et dans le vestiaire lors du cri de guerre après la victoire contre Montpellier (1-0), Marten-Chris Paalberg n'a pas joué ce week-end. À seulement 17 ans, l’attaquant estonien débarque avec un CV déjà bien rempli dans son pays natal. Son absence lors du dernier match a donc questionné. D’autant plus que le secteur offensif stéphanois de l'équipe réserve est scruté de près.

Mais du côté de l’ASSE, pas d’inquiétude. Le club a fait le choix de la prudence. Et le contexte sportif du jeune international estonien explique beaucoup de choses.

Natif de Pärnu, station balnéaire du sud-ouest de l’Estonie, Marten-Chris Paalberg a grandi ballon au pied. Repéré très tôt, il intègre le Pärnu Vaprus dès l’âge de 6 ans. Sa progression est rapide. Très rapide. À 15 ans, il découvre déjà l’élite estonienne. En Coupe, puis en championnat, il se montre décisif. Buts, passes, maturité étonnante. En 2025, pour sa première saison pleine, il inscrit 15 buts en Premium Liiga. Un total impressionnant pour un joueur de son âge.

Ses performances lui ouvrent aussi les portes de la sélection. Paalberg connaît sa première cape avec l’Estonie A à l’automne dernier. Un cap symbolique dans une ascension éclair.

Pourquoi Marten-Chris Paalberg n’a pas joué ce week-end avec l'ASSE ?

Arrivé à Saint-Étienne il y a une dizaine de jours, Paalberg sort d’une longue période sans match officiel. Son dernier match compétitif remonte au 8 novembre 2025.

Le championnat estonien étant en trêve hivernale, le Pärnu Vaprus enchaîne actuellement les matchs amicaux. Des rencontres auxquelles le jeune attaquant n’a pas participé.

À son arrivée au Centre sportif Robert-Herbin, Paalberg a donc repris progressivement. Une grosse semaine d’entraînement seulement, après une coupure prolongée. Dans ces conditions, le staff stéphanois n’a pas voulu brûler les étapes.

Le risque de blessure était réel. Le choix a été clair : préserver le joueur. Une décision logique pour un profil jeune, en plein changement d’environnement, de rythme et d’exigence physique.

Prévu initialement pour intégrer l’équipe réserve, Marten-Chris Paalberg suit un programme adapté. L’objectif est simple : le remettre au niveau progressivement, sans précipitation.

Une intégration progressive sous le maillot Vert

Du haut de son mètre 88, Paalberg possède un profil atypique. Puissant, mobile, déjà efficace devant le but. Mais son adaptation au football français demande du temps. Le club veut construire sur la durée. L’ASSE mise sur le développement du joueur, pas sur un coup immédiat.

Ses débuts sous le maillot Vert ne devraient plus tarder. Mais ils se feront au bon moment. Sans pression inutile. Dans le Forez, le mot d’ordre est clair : patience. Marten-Chris Paalberg est un pari sur l’avenir. Et l’ASSE entend bien le réussir.