Surprise en ce dimanche soir, l’ASSE dévoile un maillot fourth vert fluo signé hummel, qui sera porté à deux moments précis en février et mars. Explications.

L'ASSE s'offre un quatrième maillot pour cette saison. Avec Timothé Chalamet en présentation sur TF1. Un sacré coup marketing. Le club stéphanois ne laisse rien au hasard. Avec son équipementier hummel, l’ASSE a lancé un nouveau maillot fourth vert fluo, pensé pour faire sensation. Mais ce n’est pas tout : ce maillot inédit sera porté à deux occasions bien ciblées, stratégiquement choisies par le club.

Un maillot réservé à deux matchs précis

Première date : le 28 février 2026, lors du déplacement des hommes de Philippe Montanier sur la pelouse de Pau FC. Ce sera la toute première sortie officielle de cette tunique. Un match de Ligue 2 important pour les Verts, et une belle vitrine pour afficher cette création audacieuse sur les écrans et réseaux sociaux.

Deuxième date : mi-mars, avec les Vertes de Sébastien Joseph qui arboreront le même maillot lors de leur déplacement à Dijon en D2 féminine. Là encore, un choix symbolique pour mettre en lumière l’équipe féminine et renforcer la cohérence visuelle de la section pro du club.

Un double coup stratégique pour l’ASSE

Pourquoi ne pas l’avoir réservé à un match à domicile ? Justement pour créer l’événement à l’extérieur. L’ASSE mise ici sur la visibilité maximale : nouvelle tunique, diffusion TV, confrontation décisive. C’est une façon de marquer les esprits à deux moments forts de la saison.

Du côté des supporters, la stratégie est claire : créer un objet collector. Le maillot est déjà disponible en précommande, du 6 ans au 4XL, sur la boutique officielle. Un flocage spécial est aussi proposé pour cette série limitée.

Un gain d’image et de business

En ciblant ces deux matchs, l’ASSE cherche à valoriser son image, à la fois en termes de communication et de merchandising. Avec cette opération bien calibrée, Saint-Étienne démontre une nouvelle fois qu’un maillot peut être bien plus qu’une tenue de match : un signal fort, une opportunité marketing, un symbole d’unité.