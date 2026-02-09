La semaine écoulée aura marqué un tournant pour l’AS Saint-Étienne. Entre la clôture d’un mercato hivernal dense, le règlement définitif du dossier Pierre Ekwah, des perspectives nouvelles en coulisses concernant l’équipementier et la première réussie de Philippe Montanier sur le banc, l'ASSE a vécu sept jours intenses pour la suite de sa saison.

L’ASSE a terminé le mois de janvier avec un mercato plus fourni que prévu. Après plusieurs semaines d’hésitation, les dirigeants ont renforcé des secteurs clairement identifiés comme prioritaires. L’arrivée d’Abdoulaye Kanté a permis de combler un vide au poste de sentinelle, laissé vacant depuis l’été. Le prêt avec option d’achat du jeune milieu offre à la fois une solution immédiate et une projection à moyen terme.

En défense, les blessures successives ont précipité deux recrutements tardifs mais ciblés. Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal apportent polyvalence et profondeur d’effectif, deux éléments devenus indispensables dans la course à la montée. À ces mouvements s’ajoutent des paris sur l’avenir, notamment avec l’attaquant estonien Marten-Chris Paalberg, symbole d’une stratégie de post-formation assumée.

Enfin, le club a également réussi son opération dégraissage, en se séparant de joueurs devenus indésirables et en allégeant une masse salariale devenue pesante.

Montanier pour propulser l'ASSE en Ligue 1

Cette semaine a également été marquée par l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois. Successeur d’Eirik Horneland, le technicien expérimenté a pris ses fonctions dans un contexte délicat, avec une équipe en perte de confiance mais toujours engagée dans la course à la montée. Montanier arrive avec un discours clair, centré sur la rigueur, l’efficacité et la progression collective, autant d’éléments qui seront déterminants dans cette phase charnière de la saison.

Le dossier Pierre Ekwah enfin refermé

C’était l’un des feuilletons les plus embarrassants de la saison. Arrivé à l’été 2024, Pierre Ekwah n’aura jamais porté le maillot vert en compétition officielle depuis la relégation. Refusant de s’inscrire dans un projet Ligue 2, le milieu de terrain est resté à l’écart pendant de longs mois.

La solution est finalement venue d’Angleterre, avec un prêt à Watford. Une issue discrète mais inéluctable, qui permet à l’ASSE de tourner la page sans rupture contractuelle brutale. L’option d’achat, estimée autour de 7,5 millions d’euros, pourrait même permettre au club de limiter les pertes, voire d’équilibrer l’opération financièrement. Un moindre mal, au terme d’un dossier révélateur de beaucoup de choses...

Un futur équipementier déjà en réflexion

Autre information marquante de la semaine : la fin programmée du partenariat avec Hummel à l’issue de la saison 2026-2027. Sans urgence immédiate, le sujet illustre néanmoins la volonté de la nouvelle direction d’anticiper et de repositionner le club sur le plan de l’image.

Les noms évoqués pour prendre la relève, Mizuno, Kappa ou Patrick, traduisent une réflexion autour de la distribution, de l’identité et du rayonnement. Aucun de ces équipementiers n’a encore habillé l’ASSE, signe possible d’un changement de cycle, en cohérence avec le projet global porté depuis 2024.

Montanier lance sa mission avec l'ASSE par une victoire

Enfin, sur le terrain, la semaine s’est conclue par une excellente nouvelle. Pour sa première sur le banc, Philippe Montanier a vu son équipe s’imposer face à Montpellier (1-0) dans un Chaudron mobilisé. Sans être flamboyants, les Verts ont affiché plus de rigueur, de patience et une meilleure maîtrise émotionnelle.

Le but, en fin de rencontre, de Julien Le Cardinal est venu récompenser une prestation sérieuse et surtout mettre fin à une spirale négative. Au-delà du résultat, cette victoire permet à l’ASSE de rester au contact direct du podium et d’aborder la suite avec un regain de confiance mesuré mais réel.