Comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, Nathan Kasia a signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE. Âgé de 17 ans seulement, le jeune défenseur central a exprimé sa fierté sur Instagram.

L'AS Saint-Étienne continue de miser sur sa formation. Le club forézien a officialisé dimanche 26 juillet la signature du premier contrat professionnel de Nathan Kasia, comme nous vous l'annoncions plus tôt la semaine dernière. À seulement 17 ans, le défenseur central s'est engagé jusqu'en juin 2029, confirmant son statut de l'un des plus grands espoirs du centre de formation stéphanois.

Arrivé dans le Forez en 2024 en provenance du RC Joinville, Nathan Kasia n'a cessé de gravir les échelons. Passé par l'INF Clairefontaine, le jeune international français U16 puis U17 s'est rapidement imposé comme une référence à L'Étrat. La saison dernière, il a même multiplié les apparitions avec l'équipe réserve, malgré son jeune âge, démontrant une maturité qui n'a pas échappé aux dirigeants stéphanois.

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Ian Cathro et l'ASSE conquis

Cet été, Ian Cathro a choisi de l'intégrer au groupe professionnel durant la préparation. Nathan Kasia a participé aux trois premières rencontres amicales face à Biel-Bienne (2-2), Servette (défaite 1-0) et les Glasgow Rangers (défaite 2-1), accumulant du temps de jeu précieux face à des adversaires d'un tout autre calibre. Une preuve supplémentaire de la confiance que le staff place déjà en lui.

En sécurisant son jeune défenseur jusqu'en 2029, l'ASSE envoie également un message fort. Dans un contexte où les grands clubs européens scrutent de plus en plus tôt les meilleurs talents français, les Verts protègent l'un des éléments les plus prometteurs de sa génération et confirment leur volonté de bâtir son avenir autour de ses pépites.

La fierté de Nathan Kasia

Sur son compte Instagram lundi 27 juillet, le jeune stéphanois n'a pas caché sa joie de signer son premier contrat professionnel. "Je suis très fier de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur, l’AS Saint-Étienne. Enfant, je rêvais de devenir footballeur professionnel. Aujourd’hui, j’ai la chance de franchir cette première grande étape, et c’est une immense fierté. Je voudrais remercier ma famille, car je ne serais pas là aujourd’hui sans elle. Je suis très heureux de pouvoir vivre ce moment avec elle et de la rendre fière", a commencé par écrire Nathan Kasia.

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"Je remercie également l’AS Saint-Étienne pour sa confiance, ainsi que tous les entraîneurs qui m’ont accompagné depuis mon arrivée au club. Merci aussi à tous les clubs par lesquels je suis passé, qui m’ont permis de grandir en tant que joueur, avec une pensée particulière pour Yanis, Valentin et Kevin. Enfin, un grand merci à mes agents pour leur accompagnement et leur confiance au quotidien. Ce rêve devient aujourd’hui une réalité, mais j’en ai encore beaucoup d’autres. Je vais continuer à travailler chaque jour pour progresser et essayer de les réaliser."

Une première étape dans une carrière que l'on espère longue pour le jeune défenseur de l'ASSE. Avant une première apparition en Ligue 2 dès cette saison ?

Crédit photo : asse.fr