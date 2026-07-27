Le groupe professionnel de l'ASSE poursuit sa préparation à Divonne-les-Bains avec deux visages peu connus du grand public : Jediaél Mbambi et Modibo Sissoko. Deux jeunes joueurs issus de la réserve qui illustrent la nouvelle politique de développement mise en place par le club.

La présence de Jediaél Mbambi et Modibo Sissoko dans le groupe d'Ian Cathro n'est pas anodine. Les deux joueurs ne figurent pas encore dans la hiérarchie de l'équipe première, mais leur convocation pour ce stage confirme que le staff souhaite les observer au plus près. Une démarche cohérente avec la volonté de Kilmer Sports de rapprocher progressivement les meilleurs espoirs du groupe professionnel.

Mbambi, le pari belge déjà suivi par la Juventus

Arrivé cet été en provenance de la réserve du Royal Antwerp, Jediaél Mbambi est un défenseur central belge né en 2009. L'ASSE l'a recruté pour renforcer un secteur défensif profondément renouvelé après plusieurs départs au sein de la réserve.

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Mais son profil dépasse le simple cadre du National 3 (dorénavant National 2). Avant de rejoindre Saint-Étienne, le jeune défenseur avait déjà suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens. La Juventus s'était renseignée sur lui dès 2025. Son parcours familial témoigne aussi d'un environnement tourné vers le haut niveau : un de ses frères évolue à Pise après avoir été formé à La Gantoise, tandis qu'un autre poursuit sa formation au Club Bruges.

Même s'il est destiné à évoluer avec la réserve cette saison, Mbambi découvre déjà les exigences du football professionnel. Il a disputé ses premières minutes sous le maillot vert lors du match amical de la réserve face à l'Olympique de Marseille.

Modibo Sissoko, un talent malien déjà installé au club

À l'inverse, Modibo Sissoko connaît déjà parfaitement l'environnement stéphanois. Recruté en septembre 2025 en provenance du Guidars FC, le milieu malien de 19 ans est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat après avoir convaincu les dirigeants lors d'un essai.

Formé à la réputée académie Jean-Marc Guillou de Bamako, passée notamment par Yves Bissouma ou Cheick Doucouré, Sissoko s'était également illustré avec les sélections de jeunes du Mali. Son profil plaît pour sa qualité technique, sa polyvalence et sa capacité à évoluer aussi bien comme relayeur que dans un rôle plus offensif.

Depuis son arrivée, il enchaîne les matches avec la réserve. Il a d'ailleurs inscrit le premier but stéphanois de la préparation estivale face à l'OM réserve il y a quelques jours.

Un signal envoyé par Ian Cathro

La présence de Mbambi et Sissoko à Divonne dépasse le simple besoin de compléter un effectif. Ian Cathro et son staff souhaitent observer les meilleurs éléments de la post-formation dans un environnement professionnel. Cette philosophie s'inscrit dans la stratégie développée depuis plusieurs mois par l'ASSE. Sous l'impulsion d'Alexandre Lousberg, Pedro Ferreirinha et Guillaume Leleu, la cellule de recrutement multiplie les paris sur de jeunes profils à fort potentiel, avec l'objectif de les accompagner progressivement jusqu'au plus haut niveau.

Pour Mbambi comme pour Sissoko, cette semaine en Haute-Savoie constitue avant tout une opportunité d'apprendre au contact des professionnels. Même s'ils devraient retrouver rapidement le groupe réserve, leur présence montre que les portes de l'équipe première restent ouvertes aux jeunes les plus prometteurs.