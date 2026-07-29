L'AS Saint-Étienne (ASSE) a officialisé l'arrivée de Lucas Lavallée. Le gardien de 23 ans, en provenance de Châteauroux, complète le trio de gardiens du groupe professionnel à quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 2.

Natif d'Armentières, dans le Nord de la France, Lucas Lavallée a débuté sa carrière dès l'âge de six ans au SC Bailleulois, avant de rejoindre l'USL Dunkerque en 2016 pour deux saisons. Repéré par le LOSC, il évolue ensuite entre les U17 et le National 2 lillois pendant trois exercices, avant d'être recruté en 2021 par le Paris Saint-Germain, où il signe son premier contrat professionnel.

Aligné régulièrement en U19, Lavallée intègre alors les séances du groupe professionnel parisien et vit sa première convocation pour un match de Ligue 1 en novembre de cette même année, à l'occasion d'un déplacement... à Geoffroy-Guichard.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un parcours ponctué de prêts formateurs

Prêté en 2023 à Dunkerque, son club formateur, le gardien endosse le rôle de doublure d'Arnaud Balijon pendant une saison, avant de rejoindre Aubagne, toujours en prêt, où il dispute 15 matchs de Ligue 3. De retour à Paris en 2025, il quitte finalement le club de la capitale pour s'engager à Châteauroux, où il vit son exercice le plus complet à ce jour, avec 31 matchs disputés sous les couleurs de la Berrichonne.

Un troisième gardien jusqu'en 2027

Désormais âgé de 23 ans, Lucas Lavallée rejoint le Forez et intègre le trio des gardiens de but du groupe professionnel stéphanois, avec un contrat courant jusqu'en 2027. Le portier nordiste a exprimé sa satisfaction de rejoindre un club qu'il connaît déjà, pour l'avoir approché lors de sa première convocation parisienne : "Je suis très content de rejoindre l'AS Saint-Étienne, c'est un club avec une histoire, une identité et une ambition forte. J'ai hâte de me mettre au travail pour atteindre nos objectifs. J'ai eu la chance de vivre ma première convocation en pro à Geoffroy-Guichard et j'ai immédiatement senti la ferveur. Ici, en ville ou au centre de formation, tout sent le football, c'est ce que chaque joueur recherche. J'ai hâte de revivre cette ferveur sous le maillot Vert."

ASSE : Un renfort qui répond à une nécessité sportive

Du côté de la direction sportive, cette arrivée s'inscrit directement dans la gestion de l'effectif après la blessure de Matéo Houngbo-Civier. Loïc Perrin a détaillé les raisons de ce recrutement : "Lucas est un jeune gardien dont l'arrivée répond à un besoin consécutif à la blessure de Matéo Houngbo-Civier, auquel je souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Son intégration au groupe professionnel sera précieuse et son expérience, notamment en Ligue 3, sera bénéfique pour les plus jeunes portiers du centre de formation en plein apprentissage."

ASSE : Un nouveau visage dans les buts stéphanois

Entre son parcours de formation passé par plusieurs grands clubs et une expérience déjà solide en National comme en Ligue 3, Lucas Lavallée arrive avec un bagage intéressant pour accompagner la hiérarchie des gardiens stéphanois. Reste à voir quelle place il occupera concrètement au sein du groupe professionnel durant cette saison 2026-2027.

Son portrait : Encore une recrue validée par la Data

Source : ASSE.fr