Jules Fauvey poursuit son ascension au sein de l’ASSE. Promu cette saison dans l’accompagnement individuel des joueurs de l’équipe professionnelle, le technicien récolte aujourd’hui les fruits d’un parcours construit avec patience, travail et humilité. Une trajectoire qui illustre parfaitement la volonté du club de valoriser ses compétences internes.

Le football fait partie de la vie de Jules Fauvey depuis toujours. Formé au centre de formation de Louhans-Cuiseaux, il effectue l’ensemble de sa préformation et de sa formation au sein du club bourguignon. Il évolue successivement en U15 Nationaux, U16 Nationaux puis U18 Nationaux avant de poursuivre sa carrière de joueur au Football Club Chalonnais.

Durant plusieurs saisons, il fréquente les terrains de CFA 2 puis de Régional 1 avec le club chalonnais. Une expérience riche qui lui permet d’acquérir une solide connaissance du jeu. En 2012, il choisit pourtant de mettre un terme à sa carrière de joueur. Son objectif est déjà clair : se consacrer pleinement à la formation des jeunes footballeurs.

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Une vocation d’éducateur née dans la région lyonnaise

Si sa reconversion débute rapidement, c’est véritablement en 2017 que son parcours prend une nouvelle dimension. Au Football Club Croix-Roussien, à Lyon, Jules Fauvey multiplie les responsabilités. D’abord éducateur des U12 et adjoint des U17, il devient ensuite responsable du pôle préformation tout en prenant en charge les U13 Label.

Son investissement et ses compétences pédagogiques attirent rapidement l’attention. Une saison passée également au FC Lyon 1893 avec les U13 Élite vient enrichir son expérience auprès des jeunes joueurs à fort potentiel.

Ces années lyonnaises constituent un véritable laboratoire pour l’éducateur. Elles lui permettent de développer une méthodologie de travail rigoureuse et une approche individualisée du développement des joueurs qui feront ensuite sa force à Saint-Étienne.

Une progression constante au sein de l’ASSE

Arrivé à l’ASSE en 2020, Jules Fauvey ne brûle aucune étape. Le technicien débute à l’école de football avec les U10 avant de prendre en charge les U11. Une période essentielle pour comprendre les exigences du centre de formation stéphanois et s’imprégner de la culture du club.

Ses qualités humaines et son expertise technique lui ouvrent ensuite les portes des équipes nationales. Aux côtés de Patrick Moreau, il participe à l’encadrement des U19 Nationaux. Une expérience formatrice qui lui permet de travailler avec certains des meilleurs espoirs du centre de formation.

Par la suite, il rejoint David Le Moal chez les U17 Nationaux. Là encore, il poursuit sa montée en compétences tout en affirmant sa capacité à accompagner les jeunes joueurs dans leur progression.

La saison 2025-2026 marque un nouveau tournant. Aux côtés de Romain Hamouma et Sylvain Gibert, Jules Fauvey occupe le poste d’entraîneur adjoint et d’analyste vidéo de l’équipe réserve en National 3. Un rôle stratégique qui lui permet de développer une expertise encore plus poussée dans l’analyse du jeu et le suivi individualisé des joueurs.

Cette expérience s’avère déterminante. Elle lui ouvre aujourd’hui les portes du groupe professionnel où il intervient désormais comme Individual Player Development Coach. Une mission consistant à accompagner le développement des joueurs de l’effectif professionnel, sous la direction d’Eirik Horneland puis de Philippe Montanier.

Cette promotion apparaît comme une évidence. Après avoir franchi chaque palier avec réussite, Jules Fauvey symbolise parfaitement la politique de promotion interne mise en place par l’AS Saint-Étienne. Son parcours démontre qu’au-delà des résultats, le club sait également valoriser les compétences et la fidélité de ses éducateurs. Une récompense méritée pour un technicien dont l’influence grandit saison après saison dans l’ombre du centre sportif Robert-Herbin.

Source : Profil LinkedIn de Jules Fauvey