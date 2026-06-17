L'AS Saint-Étienne (ASSE) entre officiellement dans sa préparation de l'exercice 2026-2027 avec le lancement de sa campagne d'abonnements, baptisée « À l’unisson ». Entre le renouvellement automatique, l'évolution des conditions générales et l'apparition de nouvelles options, voici un point complet sur ce qui attend les supporters des Verts au Stade Geoffroy-Guichard.

Ce mardi, l'ASSE a été sanctionnée par la commission de discipline et sera privée de ses deux kops pour ses deux premières réceptions de la saison. Une sanction qui devrait engranger une revue du tarif pour les abonnements en Kop ou un avoir a utiliser ensuite. Le club devrait communiquer a ce sujet.

ASSE : La LFP annonce une fermeture des Kops pour plusieurs matchs !

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Reconduction automatique : Les modalités à retenir

Pour les fidèles déjà abonnés lors de la saison écoulée, le club ligérien applique le principe de la tacite reconduction, conformément à l’article L215-1 du Code de la consommation.

Reconduction automatique : Si la formule actuelle convient au titulaire et que ses coordonnées bancaires n'ont pas changé, aucune démarche n'est requise. Le réabonnement sera effectif le 19 juillet 2026, pour un premier prélèvement début août.

Résiliation ou modification : Les supporters de l'ASSE souhaitant résilier ou modifier leurs options ont jusqu’au 18 juillet 2026 à 23h59 pour le faire depuis leur espace personnel sur la billetterie en ligne.

Changement de tribune : Attention, les demandes de changement de siège ou de tribune ne peuvent pas être traitées en ligne. Il est nécessaire de contacter directement le service billetterie par courriel ([email protected]).

La grille tarifaire et les offres complètes

L'ASSE maintient une différenciation claire entre les supporters fidèles qui renouvellent leur engagement (Réabonnement) et les personnes qui s'abonnent pour la première fois (Nouvel Abonnement).

Les tarifs en KOP restent les plus accessibles du stade, démarrant à 133€ pour la formule Simple en réabonnement. A noter que tous les abonnements en Kop sont éligibles a une reconduction tacite. Ce qui signifie que pour l'heure, toutes les places sont occupées dans les deux kops pour la saison 2026-2027.

Catégorie / Tribune Offre Réab. Adulte Réab. Réduit Réab. -16 ans Nouvel Abo. Adulte Nouvel Abo. Réduit Nouvel Abo. -16 ans KOP (Paret / Snella) Simple 133 € — — — — — KOP (Paret / Snella) 12ème H. 140 € — — — — — CORNER FAMILLE Simple 180 € — 170 € 230 € — 215 € CAT 12 HENRI-POINT Simple 195 € 185 € 175 € 245 € 235 € 220 € B30 B34 12ème H. 210 € 200 € 190 € 265 € 250 € 240 € CAT 9 HENRI-POINT Simple 245 € 235 € 220 € 305 € 290 € 275 € B31 B33 Latéral 12ème H. 265 € 250 € 240 € 330 € 315 € 300 € CAT 5 HENRI-POINT (B31 B33 Central) 12ème H. 310 € 295 € 280 € 390 € 370 € 350 € CAT 3 HENRI-POINT (B32) 12ème H. 325 € 310 € 295 € 400 € 380 € 360 € CAT 1 PIERRE-FAURAND (B10) 12ème H. 340 € 325 € 305 € 415 € 395 € 375 € CARRÉ LÉGENDE 12ème H. 410 € 390 €

Le club reconduit quatre formules principales (Simple, Corner Famille, Club 12e Homme, Carré Légende) affichant des niveaux de services et d'avantages distincts.:

Prestations & Services Formule Simple Corner Famille Club 12e Homme Carré Légende Matchs de Championnat (17) Inclus Inclus Inclus Inclus Seconde Ligue (Féminines) Inclus Inclus Inclus Inclus Coupe de France (jusqu'aux 1/8es) Priorité d'achat Priorité d'achat Inclus Inclus Réduction Boutique Officielle 10% 10% 15% 15% Avantages Musée des Verts Tarif réduit Tarif réduit 1 entrée offerte 2 entrées offertes Prestations exclusives Aucun Entraînement privatif Fête du Club 17 boissons incluses

L'ASSE propose de nouvelles options

L'ASSE adapte son offre technologique et commerciale pour cette nouvelle saison. Par défaut, la billetterie privilégie le format dématérialisé (ABO DEMAT). Plusieurs ajustements restent néanmoins possibles jusqu'au 18 juillet :

Abonnement physique : L'édition d'une carte plastique traditionnelle est désormais facturée 10€.

Service Flex : Une nouvelle option de garantie annulation fait son apparition, indexée à hauteur de 12% du prix total de l'abonnement.

Option Plus : Les bénéficiaires des formules premium (Club 12e Homme et Carré Légende) se voient proposer le maillot domicile officiel dédicacé par l'effectif au tarif préférentiel de 77€ TTC (sous réserve d'en faire la demande par mail avant la date limite).

Le club a également précisé que ses Conditions Générales de Vente (CGV) avaient évolué par rapport à la saison dernière ; elles sont consultables directement sur la plateforme officielle de l'ASSE.