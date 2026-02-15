L'ASSE affrontait l'EA Guingamp hier soir, au Stade du Roudourou. Une rencontre importante qui devait permettre aux Stéphanois d'effectuer une belle opération dans le haut du classement. Les Verts se sont imposés sur le score de 1-2 et reviennent donc provisoirement à un point du leader troyen. De quoi satisfaire Philippe Montanier.

Philippe Montanier, au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « C’est une victoire qui nous fait plaisir, on est allé l’arracher. La deuxième mi-temps, et surtout la fin de match a été très difficile, c’est aussi dû à la qualité de l’équipe de Guingamp. De notre côté on a fait une première mi-temps de haute volée. C’est bien, mais il reste encore du travail, on va continuer de progresser. L’objectif premier mi-temps, c’était de maîtriser la balle déjà, mais aussi de pouvoir se projeter vite quand on la récupérait. On voulait être clinique, porter le danger devant le but dès qu’on pouvait. Après la seconde mi-temps, quand on connaît la qualité de l’équipe de Guingamp, qui en plus était à domicile, forcément c’était un peu plus compliqué. Voilà en tout cas on gagne dans la difficulté, mais avec certaines valeurs qui ont dû faire plaisir à nos supporters. On a joué avec le cœur, les tripes, la tête, on est satisfait de la victoire mais on est conscient qu’on a encore du travail. »

Stassin est "monté d'un cran", selon Montanier

« L’objectif est que l’équipe arrive à avoir le niveau de jeu qu’on a eu en première mi-temps, même contre une équipe comme Guingamp, pendant 60-70 minutes. On sait qu’on aura des temps faibles, il faut juste qu’ils soient les plus courts possible. (…)

Les choix au milieu de terrain ? On demande beaucoup aux milieux de terrain de bouger, de déformer, le triangle, d’apporter des solutions. Je ne pense pas spécialement qu’ils aient baissé de régime, on a reculé surtout parce que Guingamp a poussé. Ils sont montés d’un cran dans l’intensité, dans les duels, dans la qualité technique. Boakye ? Il a cette polyvalence là de pouvoir jouer aussi bien sur les côtés qu’au milieu de terrain. Je voulais qu’il soit sur la continuité de sa deuxième mi-temps contre Montpellier. Aussi bien à la récupération que dans sa capacité à percer les lignes par la passe ou avec le ballon, c’était intéressant. (…)

Stassin ? Il faut qu’il persévère, il a fait un match, je trouve, encore mieux que Montpellier. Dans ses courses, la manière dont il a pesé dans le pressing, je trouve qu’il est encore monté d’un cran. Il a été un vrai poison, il va persévérer et ça va basculer. (…)

Des débuts parfaits ? D’un point de vue comptable, oui. D’un point de vue contenu, c’est bien, mais on doit faire mieux et on va faire mieux. »