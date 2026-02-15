L'ASSE visait gros hier soir. Opposés à l'EA Guingamp, les hommes de Philippe Montanier avaient l'occasion de réaliser une belle opération au classement. C'est ce qu'ils ont su faire en s'imposant 1-2 dans la douleur. Lucas Stassin a pesé dans cette rencontre avec un penalty obtenu mais est resté muet devant la cage.

Lucas Stassin au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Ouais c’est vrai qu’on a vraiment bien commencé le match. Après c’est vrai qu’on s’est un peu relâché, on s’est fait peur, mais bon le plus important c’est les 3 points. »

"On sait qu’il y a eu des petites embrouilles", se souvient Stassin

« En première mi-temps, on était sur tous les duels, on récupérait des ballons haut et on était efficaces devant. On aurait pu tuer le match à 3-0 ça aurait été différent mais c’est comme ça, c’est le foot. Au final, on a les trois points et on est content. (…)

Le match aller dans un coin de notre tête ? Ah oui bien sûr, on sait qu’il y a eu des petites embrouilles, mais voilà je trouve qu’on a été très respectueux. On n’a pas chambré leurs supporters, ni les joueurs d’ailleurs. On a juste fêté ça avec nos supporters comme il se doit et voilà. (…)

Ouais, là on est sur une série de deux victoires, il faut absolument continuer. On essaye d’enchaîner les matchs, de pas trop regarder le classement, mais il faut continuer. C’est qu’en gagnant qu’on remontra au classement, donc on va essayer de gagner tous les matchs. (…)

Ce que me demande Montanier ? Il m’a dit que j’étais un joueur créatif. Donc il me demande d’être libre et d’essayer d’apporter un maximum, c’est tout. (…)

Ma période sans marquer ? Ouais ça commence à faire long, mais aussi bien le staff que mes coéquipiers et que les supporters, ce qu'ils me demandent avant tout, je pense, c’est d’être à fond pour l’équipe. Donc voilà, pour l’instant y'a pas les buts mais y'a l’envie l’énergie et surtout les 3 points à la fin qui sont plus importants que mes prestations personnelles. »