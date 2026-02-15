Ce samedi à 20h se jouait la 23e journée de Ligue 2. L'ASSE affrontait Guingamp au stade du Roudourou. Voici les tops et flops de la rencontre.

Après avoir renoué avec le succès la semaine dernière contre le MHSC, les Verts se déplaçaient cette fois à Guingamp ce samedi soir. Et ils enchaînent, avec une deuxième victoire : 1-2 !

Philippe Montanier a débuté idéalement son mandat dans le Forez contre Montpellier le week-end passé. Il a à cœur de lancer une dynamique verte. Et cela devra passer par les 3 points ce samedi à Guingamp. Club qui avait battu les Verts en première partie de saison 2-3.

Un premier quart d’heure parfait pour l'ASSE

Dès la 8ᵉ minute, Lucas Stassin provoque un penalty. Zuriko Davitashvili est le tireur et ne tremble pas. Le Géorgien ouvre le score.

Six minutes plus tard, l’ASSE va doubler la mise. Boakye lance Irvin Cardona sur l’aile droite, qui centre pour Davitashvili. Ce dernier place une tête imparable et s’offre un doublé. Les Verts mènent 0-2 au bout de 15 minutes !

L’EAG a du mal à se créer des occasions. Saint-Étienne est en place dans son camp. Les hommes du Forez auront même l’occasion de faire le trou mais Stassin, en grand manque de confiance, rate le dernier geste. Le score est de 0-2 à la pause.

Une seconde à oublier

Forcés de réagir, les Guingampais n'ont plus le choix. Ils se montrent plus impactants dans les duels et les gagnent. Ils vont très vite réduire l’écart par l’intermédiaire de Donatien Gomis qui est seul à la suite d’un corner et n’a plus qu’à ajuster Larsonneur de la tête. 1-2 désormais. Les Verts sont impuissants, jettent les ballons et Guingamp pousse, mais en vain. Ils n’arriveront pas à recoller et finissent par s’incliner 1-2. Victoire précieuse des Stéphanois !!!

Les tops de l’ASSE

Zuriko Davitashvili

Auteur d’un doublé ce samedi soir, le Géorgien a répondu présent. Il a très vite mis sur orbite les siens avec ses 2 buts dans les 15 premières minutes. À titre personnel, ce dernier porte son compteur à 10 buts en seconde division cette saison !

Irvin Cardona

Le numéro 7 des Verts titulaire ce samedi soir n’a pas déçu. Avec une passe décisive et une grosse activité sur le flanc droit de l’attaque verte, il a su se montrer tranchant. Par ses passes et sa générosité défensive, il a permis lui aussi aux siens de prendre le large. Même si les efforts fournis en première se sont fait ressentir au retour des vestiaires avec une deuxième mi-temps plus pauvre ! Soulignons aussi la grosse activité de Boakye durant cette rencontre, qui fait preuve d’une grande polyvalence dans son jeu. Cette fois-ci, placé dans le cœur du jeu, il a brillé par ses courses et ses passes. Il est très précieux pour le collectif lorsque celui-ci est en jambe !

Une bonne opération au classement

Plus tôt, Le Mans avait perdu, Reims avait été tenu en échec et le Red Star avait gagné. Opération donc 3 points pour les Stéphanois. Et c’est chose faite : ils remontent désormais à la troisième place à égalité avec les Rémois dauphins et devant au goal-average. Troyes, leader de Ligue 2, jouera lundi à Bastia !

Le courage et l’abnégation verte

Que ce fut un succès difficile tant la fin de match a été tendue à Guingamp. Les Verts reculaient de plus en plus et subissaient les assauts adverses. Mais avec une grande solidarité et un grand courage, les hommes de Montanier décrochent 3 points précieux dans la course à la montée. Prochain match contre Laval samedi prochain !

Les flops de l’ASSE

La deuxième période

Autant les 45 premières minutes étaient énormes de la part des Verts autant il est difficile de dire la même chose pour la suivante. Dans le dur physiquement et avec du mal à garder le ballon, les Foréziens se sont fait peur. Un manque de maîtrise technique permettait aux adversaires de récupérer des ballons hauts. Larsonneur a dû s’employer à plusieurs reprises pour repousser les assauts. Même s’il n’a rien pu faire sur la tête de Gomis. Offensivement, les Stéphanois ont aussi eu du mal à se trouver avec des possibilités de contre mal exploitées !

Quentin Verchère